Schulranzen-Party im Evang. Kindergarten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Montag, 27. Juni veranstaltete der Evang. Kindergarten Spaichingen für seine Schulanfänger eine Schulranzen-Party. Die Vorschüler versammelten sich im Kindergarten und wurden vom Kobold Knuddelmuddel, der die Kinder das Jahr über durch das Zahlenland begleitete, auf Schatzsuche durch Spaichingen geschickt. An den Stationen Post, Feuerwehrmagazin, Marktplatz, Martin-Luther-Haus und dem Kindi-Sandkasten versteckten sich jeweils Hinweise auf den Schatz. Nach erfolgreicher Suche stärkten sich die Kinder an einem super Überraschungsbuffet und zum Schluss gab es eine Runde Schulranzen-Präsentation!