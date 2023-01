Schulleiter als Verkündigungsengel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einer großen Weihnachtsfeier hat die Schulgemeinschaft des Gymnasiums Spaichingen den letzten Unterrichtstag vor den Ferien ausklingen lassen.

In der fünften Stunde versammelten sich alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer auf dem Pausenhof bei trockenem Wetter und Temperaturen oberhalb des Gefrierpunktes. Die Schülermitverantwortung (SMV) sorgte mit heißem Punsch für Wärme von Innen, und die sechsten Klassen boten Plätzchen und Waffeln an. Das Programm eröffnete die Lehrerband mit amerikanischen Weihnachtsliedern. Unterstützt wurde sie dabei von Samuel Schnepf aus der 5b am Schlagzeug.

Musikalisch-schwungvoll ging es weiter mit dem Auftritt der Schul-Bigband unter der Leitung von Musiklehrerin Ute Aippersbach. Lustig wurde es, als die Referendare die Bühne betraten: Sie erzählten die Weihnachtsgeschichte in Form eines modernen Podcasts. Dabei setzten sie Kolleginnen und Kollegen – spontan verkleidet als Hirten, Schafe, Esel, Maria und Josef – auf unterhaltsame Weise in Szene. Schulleiter Jürgen Pach, zuvor von den Referendaren als Verkündigungsengel eingekleidet, wünschte der Schulgemeinschaft schöne, erholsame und friedliche Weihnachten.

Bereits in der zweiten und dritten Unterrichtsstunde hatte Musiklehrerin Miriam Wolff die Klassen 5b, 5c, 6a und 6d zum Mitsingen in den Musiksaal eingeladen. Die Unterstufenschüler übten dort gemeinsam mit dem Schulchor und dem Musikkurs der Klassenstufe 12 ein kleines Konzert für die Weihnachtsfeier ein. Den Schlusspunkt der Feier setzten die rund 120 Sängerinnen und Sänger mit einem mitreißenden afrikanischen Weihnachtslied auf Zulu.