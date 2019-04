Schule und Verein bieten Sport-FSJ an

Die Schillerschule Spaichingen und der SV Spaichingen bieten für das Schuljahr 2019/2020 eine Stelle für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) an. Unter dem Motto „Sport und Schule“ soll der FSJ’ler Einblicke in die Schule und den Verein erhalten.

Er kann die Übungsleiter-C-Lizenz im Bereich Breitensport mit dem Schwerpunkt Kinder und Jugendliche erwerben und auch weitere Qualifikationen sind möglich.

Der FSJ’ler wird im Laufe des Jahres rund 70 Prozent der Zeit in der Schillerschule und 30 Prozent im SVS verbringen, heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung. In der Schule soll der FSJ’ler im Sportunterricht unterstützen, im Trainingsraum beaufsichtigen und bei der Nachmittagsbetreuung mithelfen, sowie als Übungsleiter in Sport-AGs leiten.

Die Aufgaben im SVS erstrecken sich über Bereiche, wie die Mithilfe im Fußball-, Badminton- oder Parkour-Training und Unterstützung der Übungsleiter. Außerdem führt der Freiwillige eigenständige Angebote im Rahmen des SVS-Sportangebots durch und begleitet Mannschaften und Jugendsportler zu Wettkämpfen und Spieltagen an den Wochenenden.

Ebenso wird die Mitarbeit in der Vereinsverwaltung angestrebt, bei Veranstaltungen und Turnieren sowie bei der Betreuung des Social-Media-Angebots. Schließlich ist die Begleitung der jährlichen Jugendferienfreizeit nach Italien beziehungsweise Kroatien erwünscht.

Neben einem Taschengeld anerkennen auch zahlreiche Universitäten und Hochschulen das Jahr als Wartesemester. Start ist am 15. August, bereits im Juli ist eine Probewoche vorgesehen.