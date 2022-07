Schule ohne Medikamente

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit 2017 setzt die Baldenberg-Schule aus Spaichingen auf das Reflexintegrationstraining (RIT). Immer mehr Kinder haben Entwicklungsprobleme, die sich vor allem in der Schule bemerkbar machen. Ein Auslöser dafür sind Überreste von frühkindlichen Reflexen. Bleiben diese Urreflexe aus verschiedenen Gründen aktiv, kann das zu Konzentrations- und Orientierungsproblemen, Lese- und Rechtschreibschwächen, Herumzappeln, verkrampfter Stifthaltung, Kopfschmerzen und ähnlichem führen. Mit regelmäßigem Reflexintegrationstraining (RIT) lässt sich diese unerwünschte Restaktivität langfristig abbauen, was zu einer Besserung des Verhaltens und der Lernleistung führt. Die Übungen unterstützen die Verbindung der Nervenbahnen, die die verschiedenen Gehirnareale miteinander vernetzen und somit eine Grundlage für erfolgreiches Lernen darstellen. Davon können besonders Menschen mit ADHS profitieren. Im Unterschied zu einer Therapie mit Medikamenten wird mit RIT an den Ursachen gearbeitet.

Die Baldenberg-Schule mit ihren in RIT geschulten Lehrkräften erhielt nun zum wiederholten Male vom Sieber & Paasch Institut die Auszeichnung „Zertifizierter Partner für die RIT-Reflexintegration - Schule ohne Medizin“. Die Verleihung und die Übergabe der Zertifikatstafel fand am 25. Mai im Rahmen einer schulinternen Fortbildung statt. An diesem gewinnbringenden und intensiven Pädagogischen Tag, wurde das Kollegium von Mechthild Seeh in der Theorie und Praxis der Reflexintegration weitergebildet.