Schulanbau verzögert sich

Der geplante Anbau an die Rupert-Mayer-Schule verzögert sich, hat Rektorin Jutta Höss bei der Mitgliederversammlung des Katholischen Schulwerks Spaichingen bekannt gegeben. Das Baulimit von 2,9 Millionen Euro müsse eingehalten werden. Dies soll mit Architekt Hermann Aicher gelingen.

Drei Mitglieder haben sich aus beruflichen oder privaten Gründen entschieden, sich nicht mehr zur Wahl zu stellen. Als Dankeschön erhielten sie „Weitblick-Gutscheine“ für den Rottweiler Thyssen-Turm.

Dann kam die Rektorin auf die neuen Mitarbeiter zu sprechen. Neuer Hausmeister ist Ronny Kohler. Neue FSJlerinnen sind Ariane Thimm, Jennifer Bühler, Laura Lubini und Liane Luijic. Neue Mitarbeiterin im GTB (Ganztagsbereich) ist Beatrix Zisterer, neuer Kollege auf der Realschule Klasse 8 Mario Hammer. Neue Lehramtsanwärterinnen sind Julia Thesz und Tanja Boß.

„Wir konnten alle Deputatsstunden umsetzen, müssen jedoch mit sehr großen Eingangsklassen und einer sehr großen neunten Klasse arbeiten.“ Möglich wäre es, noch zwei Lehrkräfte zu beschäftigen. Derzeit gibt es 493 Schüler, 226 in der Grundschule, 159 in der Werkrealschule und 108 in der Realschule. Es gibt neun Kinder mit sonderpädagogischem Bildungsanspruch. Beschäftigt sind 39 Lehrer und es gibt 22 Mitarbeiter im GTB.

Personelle Änderungen im Kindergarten

Auch Maria Stitzenberger, Leiterin des Kindergartens St. Michael, hatte personelle Änderungen zu berichten. Neue Sekretärin ist Sigrid Schmid, Integrationskraft Anke Follmer, Erzieherinnen sind Blanca Pucovski, Laura Quattrocci, Michelle Bocics und Yvonne Ruf. Noch fehle eine 50-Prozent-Stelle, „wir sind aber nach wie vor dran“.

Im September 2018 wechselten 15 Kinder in die Schule. Die freien Plätze seien wieder vergeben. Nächstes Jahr werden voraussichtlich 29 Kinder in die Schule wechseln. „Wir können dann wesentlich mehr Kinder aufnehmen.“ Bereits kommenden Monat könne sie zwei Kindern der VÖ-Gruppe (Verlängerte Öffnungszeiten) einen Mittagsessensplatz mit den Ganztagskindern anbieten. Für die nächsten beiden Jahre heißt ein Projekt „five to eight media“. Dabei geht es um den reflektierten, sinnvollen, alltagsintegrierten und altersentsprechenden Einsatz neuer Medien mit Kindern ab fünf Jahren. Stolz präsentierte Maria Stitzenberger die druckfrische überarbeitete Ausgabe des Marchtaler Kindergartenplans.

Isabel Kipping, die Vorsitzende des Katholischen Schulwerks Spaichingen, gab noch bekannt, dass für die Schuljahre 2017/2018 ein Abschlussprüfer gewählt wird. Den Auftrag erhielt Felix Wannenwetsch von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Adjuvaris.

Zum neuen Vorstand des Katholischen Schulwerks Spaichingen wurden gewählt: Martin Dreher, Olaf Fischer, Melanie Haag, Isabel Kipping, Sabine Nann-Wolf, Cornelia Schilling und Oliver Schmidt.