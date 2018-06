Schuhmuckl e.V. strebt neues Projekt an

In wenigen Tagen wird Stefan Schuhmacher, der erste Vorsitzende des Spaichinger Vereins „Schuhmuckl e. V.“ wieder nach Kolumbien fliegen. Er ist einmal im Jahr dort, um die unterstützten Projekte zur Förderung notleidender und bedürftiger Kinder und Jugendlicher zu besuchen, sich um die Partner zu kümmern und sich von der ordnungsgemäßen Verwendung der eingesetzten Gelder zu überzeugen. Jetzt strebt der Verein ein neues Projekt an.

Das berichtet der Verein in einer Pressemitteilung.

Der Verein Schuhmuckl e.V. um die beiden Brüder Stefan und Magnus Schuhmacher, wird getragen von inzwischen fast 200 Mitgliedern und Essenspaten und wird unterstützt von zahlreichen Spendern, Firmen und Organisationen.

So ist es möglich, in Kolumbien drei Projekte zu fördern: Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem Förderzentrum „Casa Estudio – Amor sin Fronteras“ an der kolumbianischen Karibikküste in Cartagena mit der Gründerin und Stiftungsvorsitzenden Luz Elena Jimenez. In diesem Förderzentrum werden 120 Kinder vor- und nachschulisch betreut, verpflegt und auch psychosozial gefördert.

Des weiteren werden in der Hauptstadt Bogota eine Behinderteneinrichtung für Kinder, wie auch ein Nachbarschaftsprojekt von Schuhmuckl unterstützt.

Die Unterstützung der Projektpartner beschränkt sich dabei nicht nur auf finanzielle Gesichtspunkte. Durch die jährliche Anwesenheit des Vorsitzenden, die Mitgliedschaft im Stiftungsrat in Cartagena und regelmäßige, wöchentliche Kontakte mit den Ansprechpartnern vor Ort sei sichergestellt, daß die unterstützten Projekte auch organisatorisch und konzeptionell einen gemeinsamen Weg mit dem Spaichinger Verein gehen, so Schuhmacher.

Neu: Brennstoff aus Kunststoff

Neben dem Besuch bei den bisher unterstützen Projekten in Cartagena und Kolumbiens Hauptstadt Bogotá werde er ein ganz „frisches“ Thema aufgreifen: Vor ein paar Wochen kam die Fraunhofer Gesellschaft über Magnus Schuhmacher auf den Verein zu mit dem Ziel, Schuhmuckl e. V. als möglichen Kooperationspartner für ein gemeinsames Umwelt-Projekt in Kolumbien zu gewinnen.

Die Fraunhofer Gesellschaft mit dem Fachgebiet „Verbrennungssysteme“, so erklärten die Brüder Schuhmacher, habe ein Verfahren entwickelt, mit dem biogene Reststoffe rückstandsfrei verbrannt und dadurch gemischte Kunststoffe zu flüssigen Brennstoffen umgewandelt werden können. Auch dies solle rückstandsfrei geschehen.

Die Fraunhofer Gesellschaft will sich mit diesem Projekt der Müllproblematik in besonders stark betroffenen Ländern annehmen. Dazu brauche sie solide und starke Partner, die sich im Land auskennen und eine mögliche Umsetzung des Konzeptes unterstützen und begleiten können.

Stefan Schuhmacher sagt, er sei sicher, dass das Konzept hervorragend zu den bisherigen Projekten des Vereins in Kolumbien passen würde. „Schon bei unserem ersten gemeinsamen Besuch haben mein Bruder Magnus und ich entdeckt, dass das Thema Müll sehr schwerwiegend ist.“ (pm)