Schülerinnen und Schüler spenden ans Hospiz

Im Oktober 2011 hat das regionale „Hospiz am Dreifaltigkeitsberg“ in Spaichingen eröffnet, in dem Schwerstkranke und Sterbende ab 18 Jahren in liebevoller Atmosphäre Abschied nehmen und in Würde sterben können. Angehörige finden hier eine wertvolle Begleitung. Das waren seitdem über 775 Gäste und tausende Angehörige. Dies war für die Schreinerklasse der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule in Tuttlingen der Grund, dorthin zu spenden.

Denn der Hospizverein geht als Träger der Einrichtung ein neues Projekt an. Er startet im Laufe des Jahres 2022 mit der Erweiterung des Hospizes mit einem Haus der Begegnung für Aus- und Weiterbildung, als Rückzugsort für Angehörige und Trauernde und für einen neuen ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser für den Landkreis Tuttlingen. Auch die Trauerberatung „Unter dem Regenbogen“ für Kinder, Jugendliche und deren Angehörige wird an diesem Ort seine Kooperation mit dem Hospiz verorten können. Die Aktion „Bausteine für das Hospiz“ sei soeben gestartet und es gebe bereits einige unterstützende Ideen aus der Region, so der Pressebericht der Schule.

Dazu gehöre die Aktion der Schüler und Schülerinnen der Holzabteilung der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule. Unter Leitung von Fachlehrer Michael Kupresak stellten sie Vesperbretter aus verschiedenen Hölzern auf handwerklich sehr hohem Niveau her. Diese Bretter wurden den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landkreis Tuttlingen zum Beispiel als Weihnachtsgeschenk zum Kauf angeboten.

Wegen der hohen Nachfrage legten die angehenden Schreiner eine Zusatzschicht ein, um alle bestellten Holzbretter liefern zu können.

Die Mühe habe sich gelohnt – Hans-Peter Mattes, Vorstandsvorsitzender des Hospizvereins „Hospiz am Dreifaltigkeitsberg“ und Heike Kupferschmid, Mitglied des Leitungsteams des Hospizes, durften einen Scheck in Höhe von 2000 Euro als Erlös aus der Verkaufsaktion von der Schulleiterin der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule, Susanne Galla, entgegennehmen.

Die spontane Einladung, das Hospiz einmal zu besuchen, nahmen die Schüler gerne an.