Schüler müssen wieder Mathe und Vokabeln pauken

Vorbei die Zeit des Faulenzens: Auch die Spaichinger Schüler dürfen ab kommender Woche wieder Mathe und Vokabeln pauken. Zu folgenden Zeiten geht es nach den Sommerferien los, so eine Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Grund- und Werkrealschule (Schillerschule): Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4 und 5 bis 10 ist am Montag, 14. September, um 8.30 Uhr. Treffpunkt ist auf dem Schulhof. Die offizielle Aufnahmefeier findet für die neuen Fünftklässler am Mittwoch, 16. September, um 12.15 Uhr im Atrium der Schillerschule statt. Die Schulaufnahmefeier für die Erstklässler ist am Samstag, 19. September, ab 10 Uhr in der Sporthalle der Schillerschule. Zuvor findet für die Schulanfänger und Eltern um 9 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche statt. Die Aufnahmefeier für die Kinder der Grundschulförderklasse ist am Mittwoch, 16. September, um 10 Uhr.

Realschule: Der Unterricht beginnt für die Klassen 6 bis 10 am Montag, 14. September, mit der ersten Unterrichtsstunde um 8.30 Uhr. Die Aufnahmefeier für die neuen Fünftklässler findet am Dienstag, 15. September, um 16 Uhr in der Aula statt. Der Unterricht beginnt am Montag, 14. September, für die Klassen 6 bis 10 mit der ersten Unterrichtsstunde um 7.45 Uhr.

Gymnasium: Der Unterricht beginnt für die Klassen 6 bis 12 am Montag, 14. September, um 8.30 Uhr. Für die Schüler der Klasse 5 beginnt der Unterricht am Montag, 14. September, um 8.40 Uhr. Die Aufnahmefeier für die Eltern und Schüler der Klassen 5 ist am Freitag, 18. September, ab 14 Uhr geplant.

Baldenberg-Schule: Der Unterricht für die Klassen 2 bis 9 beginnt am Montag, 14. September, um 8.30 und endet um 12 Uhr. Zur Aufnahmefeier für die erste Klasse sind die Kinder mit ihren Eltern und Angehörigen laut Mitteilung am Freitag, 18. September, um 10.15 Uhr in die Baldenberg-Schule eingeladen.

Rupert-Mayer-Schule (Kath. Freie Grund-, Werkreal- und Realschule): Der Unterricht beginnt für die Klassen 6 bis 10 am Montag, 14. September, um 8 Uhr in der Schule. Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4 ist am Montag, 14. September, um 8 Uhr in der Schule. Unterrichtsende für die Klassen 6 bis 10 ist um 15.45 Uhr, für die Grundschüler der Klassen 2 bis 4 um 12.05 Uhr beziehungsweise nach Ende der Betreuungszeit (je nach Anmeldung). Für die Schüler der Klasse 5 ist am Mittwoch, 16. September, der erste Schultag. Die Aufnahmefeier zusammen mit den Eltern beginnt um 9 Uhr, nähere Informationen gehen den Familien direkt zu. Unterrichtsende ist um 11.20 Uhr. Für die Schulanfänger der Klasse 1 ist am Freitag, 18. September, der erste Schultag. In welcher Form die Einschulungsfeier stattfinden kann, sei noch offen. Alle relevanten Informationen gingen den Familien der Erstklässler rechtzeitig direkt zu, so die Mitteilung.