Schuberts „Winterreise“ bei Kultur im Festsaal

Die Reihe „Kultur im Festsaal“ im Gewerbemuseum Spaichingen wird am Freitag, 16. Februar, mit der „Winterreise“ von Franz Schubert fortgesetzt. Das berichtet das Gewerbemuseum.

1827 vertonte Franz Schubert den Liederzyklus des aus Dessau stammenden Dichters Wilhelm Müller. Die "Winterreise" beschreibt die Stationen und Stimmungen eines einsamen Wanderers und spiegelt den Zeitgeist der Romantik wieder. Das bekannteste der 24 Lieder ist das Lied "Am Brunnen vor dem Tore", das Eingang auch in das deutsche Volksliedgut gefunden hat. Ursprünglich komponiert wurden die Lieder für eine Singstimme und Klavier. Der Bariton Andreas Reibenspieß, Professor für Gesang an der Musikhochschule Trossingen, wird den Liederzyklus vortragen. Am Klavier begleitet ihn die Pianistin Giacometta Marrone D'Alberti, die neben ihrer Konzerttätigkeit unter anderem als Professorin an einem italienischen Konservatorium arbeitet. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr, Abendkasse ab 19 Uhr. Karten im Vorverkauf (20 Euro/ermäßigt 16 Euro) sind zu erhalten bei Buchladen Lena Grimm, Marktplatz 20, Tel. 0 74 24/9 60 73 79 und an allen Vibus-Verkaufsstellen in der Region.

Wir verlosen vier Karten für Schuberts „Winterreise“ im Festsaal. Um teilzunehmen, schicken Sie bis Donnerstag, 15. Februar, 12 Uhr, eine Email mit Betreff „Winterreise“ und Ihrer Telefonnummer und Adresse an redaktion.spaichingen@schwaebische.de

Die Gewinner werden benachrichtigt.