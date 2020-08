Schon die Kelten schätzten Grünkern

Der Spaichinger Heilpraktiker Helmuth Gruner gibt unseren Lesern regelmäßig Gesundheitstipps. Heute: Grünkern.

Grünkern wussten schon die Kelten zu schätzen. Die Forschung der Uni Hohenheim hat erstmals nachgewiesen, dass es sich bei Funden aus der Keltensiedlung von Hochdorf um eine bis heute beliebte Speise handelt. Verkohlte Getreidekörner lieferten den entscheidenden Hinweis: In der Keltensiedlung von Eberdingen-Hochdorf kamen auch Reste von Nahrungsmitteln zum Vorschein. Mit einer Publikation belegte ein Team der Universität Hohenheim in Stuttgart jetzt, dass schon die Kelten Grünkern gekannt haben müssen. Um dem Rätsel auf die Spur zu kommen, kombinierte die Arbeitsgruppe Ansätze aus drei verschiedenen Disziplinen: Ethnographie, Lebensmitteltechnologie und Archäologie. Die Ergebnisse wurden im Journal of Archaeological Science veröffentlicht.

Lange war Grünkern fast in Vergessenheit geraten, doch im Zuge der zunehmenden Popularität einer vollwertigen Ernährungsweise erfreut auch er sich wieder steigender Beliebtheit. Vor allem sein hoher Eiweißanteil macht ihn zu einem heimischen Superfood, hebt Achäobotanikerin Dr. Marian Berihuete-Azorin von der Universität Hohenheim hervor. Dazu enthält er nennenswerte Mengen an B-Vitaminen und Magnesium.

Entstanden ist er vermutlich aus einer Notlage. Denn bei Grünkern handelt es sich um nichts anderes als um unreif geernteten Dinkel, der über ein spezielles Trocknungsverfahren mithilfe von offenem Buchenholzfeuer in einer Darre haltbar gemacht wird. Dabei verfärbt sich das Korn und erhält seine oliv-grüne Farbe und zugleich seinen nussigen, würzig rauchigen Geschmack.

Die Ernte des noch unreifen, grünen Getreides erfordert zwar einen deutlich höheren Arbeitsaufwand als die von vollreifem Dinkel. Sie weist jedoch einige Vorteile auf. So können zumindest Teile der Ernte in Regionen mit kurzen und feuchten Sommern gesichert werden, vor allem, wenn erst kurz vor der Reifung der Körner eine Schlechtwetter-Periode auftritt. Zudem beginnt die Erntezeit rund einen Monat früher als die des Dinkels, also dann, wenn die Vorräte aus dem Vorjahr knapp werden. Darüber hinaus verändert das Trocknen und Rösten der Körner ihr Aussehen und ihren Geschmack. So konnte aus einem Lebensmittel, das in der Not entstanden ist, eine hoch geschätzte Zutat werden, die zu neuen schmackhaften Gerichten verarbeitet werden kann.

Verschiedenen Berichten zufolge war Grünkern in Deutschland schon im 17. Jahrhundert bekannt. Als „Heimat des Grünkerns“ gilt ein Landstrich in Nordbaden: das Bauland. Seit 2015 trägt der hier auf traditionelle Weise erzeugte „Fränkische Grünkern“ das europaweite Kennzeichen „geschützte Ursprungsbezeichnung“.

Dass es sich auch bei Körnerfunden aus der archäologischen Grabung in Hochdorf um grün geernteten Dinkel handelte, wie Dr. Hans-Peter Sitka vom Fachgebiet Molekulare Botanik der Universität Hohenheim vorgeschlagen hatte, war bisher nicht bewiesen. „Bis jetzt hatten wir nicht die Möglichkeit, das Vergleichsmaterial zu erstellen und die Ergebnisse mit archäologischen Resten zu vergleichen“, erläutert Dr. Berihuete-Azorin.

Um dem Rätsel auf die Spur zu kommen, kombinierten die Wissenschaftler im Rahmen des vom europäischen Forschungsrats (ERC) geförderten Projektes „PlantCult“ Ansätze aus den drei oben genannten Disziplinen Ethnographie, Lebenmitteltechnologie und Archäologie. Die Forscher beschäftigten sich unter anderem eingehend mit der traditionellen Herstellung von Grünkern, wie sie heute noch im Bauland praktiziert wird, und erhielten so aktuelles Vergleichsmaterial. Dabei half die enge Zusammenarbeit mit Armin Mechler und Jürgen Stäzler, zwei Grünkern-Herstellern aus der Region. Beim anschließenden Verkohlungsprozess veränderten sowohl Grünkern als auch Dinkel ihre äußere Form jeweils in charakteristischer Weise, sodass die Experten sie allein aufgrund ihres Aussehens unterscheiden konnten.

Der Vergleich der modernen Proben mit den archäologischen Funden zeigte deutliche Übereinstimmungen. Berihuete-Azorin geht deshalb davon aus, dass bereits die Kelten im 5. Jahrhundert vor Christus sowohl den reif geernteten Dinkel als auch Grünkern in der Küche verwendeten.