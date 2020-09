Schon 25 Menschen mit Handicap arbeiten in besonderer Werkstatt

Im Rahmen seiner Sommertour hat der Landtagsabgeordnete des Wahlkreises Tuttlingen und Justizminister Baden-Württembergs, Guido Wolf, Halt im Dienstleistungszentrum zur Teilhabe am Arbeitsleben der Stiftung Liebenau gemacht. Geschäftsführer Jörg Munk freute sich über das Interesse an dem 2019 eröffneten Dienstleistungszentrum, das „ein innovativer Ansatz zur Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit Einschränkungen ist und eine niederschwellige Brücke für wohnortnahe Beschäftigung“. Dort erhalten laut Pressemitteilung bis zu 48 Menschen mit Unterstützungsbedarf attraktive Beschäftigungsmöglichkeiten.

Diese erlaubten ihnen, durch verlässliche ambulante Assistenzleistungen auch einer Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nachzugehen und betriebliche Inklusion zu verwirklichen. Inzwischen arbeiten laut Mitteilung schon 25 Leute in dieser besonderen Werkstatt für Menschen mit Behinderungen, die dank ihrer Durchlässigkeit einigen Beschäftigten bereits einen betriebsintegrierten Arbeitsplatz innerhalb eines Unternehmens vermittelt habe.

Die Aufregung bei den Beschäftigten der Werkstatt für Menschen mit Behinderungen war groß, als der Minister eintraf. Begleitet wurde er von der CDU-Kreisvorsitzenden Tuttlingen, Maria-Lena Weiss.

„Was hat Corona mit Euch gemacht?“ Das war die Frage von Wolf. Die Antwort sah er bei seinem Rundgang durch die Werkstatt: getrennte Arbeitsplätze, wo früher in Gruppen zusammengearbeitet wurde, Bodenmarkierungen, um den Abstand zu wahren, unterschiedliche Pausenzeiten – und dennoch „eine entspannte und konzentrierte Arbeitsatmosphäre“, so die Mitteilung. Barbara Reichstein, Regionalleiterin der Stiftung Liebenau, erläuterte die Bedeutung einer sinnstiftenden Tagesstruktur und wies auch auf die psychologischen Auswirkungen hin, die der Shutdown der Werkstätten mit sich brachte. Wolf zeigte sich beeindruckt von dem Konzept und den Leistungen der Menschen mit Handicap: „Sie machen das perfekt. Hier kann sich jeder nach seinen Bedürfnissen entwickeln.“

Spannend wurde es bei der Fragerunde der Beschäftigten an den CDU-Abgeordneten: Wann dürfen wir wieder alle ins Fußballstadion? Bleiben die Werkstätten jetzt für immer geöffnet? Wie lange müssen wir noch Masken tragen? Wann verschwindet dieses Virus endlich? Fragen, auf die auch der Minister keine endgültigen Antworten geben konnte. Doch als ein Beschäftigter ihn fragte, was er eigentlich den ganzen Tag in Stuttgart mache, war die Aussage eindeutig: „Ihr seid herzlichst eingeladen, mich im Landtag zu besuchen, sobald es Corona wieder zulässt.“