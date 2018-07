Schmetterlingsexperte berichtet

Schmetterlingsexperte Anton Paitz hat die Grundschule Reichenbach besucht. Er entführte die Kinder in die Welt der Schmetterlinge und zeigte ihnen, welche Vielfalt an Faltern um sie herum lebt. „Um uns herum lebt eine Vielfalt von Schmetterlingen und Faltern, die wir nur bei genauem Hinschauen erkennen können“, so der „Toni“, wie er sich den Kindern laut Pressemitteilung vorstellte. „Toni“ hatte eine Menge beeindruckender Fotos im Gepäck, die meisten selbst aufgenommen. Zu den verschiedenen Schmetterlingsarten konnte er eine Menge erzählen. Draußen im Schulhof entdeckten die Kinder tatsächlich einige Exemplare, die sie zuvor schon auf den Bildern gesehen hatten.