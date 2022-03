Die achte Klasse der Schlossbergschule hat eine Spendentombola organisiert. Bei der Aktion kamen 400 Euro an Spendengelder zusammen, die nun für die Unterstützung von Betroffenen des Krieges in der Ukraine zur Verfügung gestellt werden. Im Namen der Schlossbergschule geht ein großes Danke an alle Firmen, Geschäfte und Privatpersonen, die sich mit Spenden an der Aktion beteiligt haben. Foto: Schlossbergschule