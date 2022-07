Was eine Dampfmaschine über die Geschichte Spaichingens verrät

Dinge, Menschen, Institutionen, die längst verschwunden sind, haben bis heute sichtbare Spuren im Stadtbild hinterlassen. In einer kleinen Serie verfolgen wir ein paar solcher Spaichinger Spuren. Eine davon ist die Dampfmaschine, die unterhalb der Erwin-Teufel-Schule in einer Glasvitrine steht. Sie ist die Spur einer einst florierenden Spaichinger Möbelindustrie.

Samstag, 26. Januar 2002: Zwölf Häuser in Hofen werden geräumt, der Verkehr auf der B 14 angehalten, die Feuerwehr sperrt das Gelände großräumig ab. Obwohl das Ereignis nicht öffentlich angekündigt wurde, kommen Hunderte Schaulustige, die sich das Spektakel nicht entgehen lassen wollen.

Nachdem die Polizei noch einige Schaulustige aus der Europastraße weg komplementiert hat, lässt Sprengmeister Hermann Sum um 16.15 Uhr das Sprenghorn tönen, drückt den Zünder – und in Sekundenschnelle fällt der alte Kamin mit einer angedeuteten Verbeugung in sich zusammen.

Letzte Erinnerung an Möbelindustrie verschwindet

Im Laufe des Februar reißt das Trossinger Abbruchunternehmen Breithaupt dann auch noch den Rest der ehemaligen Möbelfabrik Blessing ab. Die Überreste werden auf die Erddeponie Hofener Öschle gebracht. Damit verschwindet die allerletzte Erinnerung an die einst blühende Spaichinger Möbelindustrie. – Doch eine Spur ist bis heute übrig geblieben.

Pläne, das unter Denkmalschutz stehende Gebäude an private Investoren zu verkaufen, hatten sich wegen der hohen Kosten für eine Sanierung zerschlagen. Auch die Stadt, die das Gebäude 1995 erworben hatte, wollte die Kosten nicht tragen. Das Landratsamt als „Schiedsstelle“ gab schließlich die Genehmigung für den Abbruch, nachdem sich Landesdenkmalamt und Stadt nicht einigen konnten. Stattdessen sollte an dieser Stelle die neue Kreisberufsschule stehen, die am 14. März 2005 eingeweiht wurde und seit 2008 den Namen Erwin Teufels trägt.

Eines war aber von Anfang an klar: Die imposante Dampfmaschine der Firma Blessing sollte nicht verschrottet werden, sondern erhalten bleiben, wofür sich insbesondere der Spaichinger Heimatverein einsetzte. Dessen ehemaliger Vorsitzender Peter Schumacher hat in einer Broschüre über die Dampfmaschine berichtet. Auf seinen Angaben beruhen große Teile dieses Artikels.

Gründung einer Möbelfabrik im Jahr 1871

1871 gründete ein junger Mann namens Basilius Blessing eine Möbelfabrik in Hofen, auf dem Platz des heutigen Gebäudes Hauptstraße 203, schräg gegenüber vom heutigen Ochsenstüble. Blessing stammte aus der zwischen Spaichingen und Aldingen gelegenen Kaisermühle. Nach dem Gründer waren dessen Sohn Alfons Blessing und dann wiederum dessen Sohn Paul Blessing Firmeninhaber.

Die Möbelfabrik Blessing lag damals am Ortsrand. Die Straße in der Mitte des Bildes ist die Aleenstraße. Südwestlich davon war zum unbekannten Zeitpunkt dieser Aufnahme noch freies Feld. (Foto: privat / Archiv Schuhmacher)

Dort, wo heute die Erwin-Teufel-Berufsschule ist, stand bis 2002 das Fabrikgebäude der Möbelfabrik Blessing. Ende der Produktion war dort aber schon 1976. (Foto: privat / Archiv Schuhmacher)

Die Firma lief offensichtlich gut, denn die Malerei – die Möbel wurden damals noch bemalt – konnte auf ein neu erworbenes Grundstück, auf dem heute die Erwin-Teufel-Schule steht, ausgelagert werden. Auf diesem Gelände baute Alfons Blessing dann 1922 – vor 100 Jahren – ein imposantes Fabrikgebäude entlang der Hauptstraße.

Auf der Rückseite wurde ein kleineres Gebäude für eine Dampfmaschine erstellt. Für diese wurde auch der große Schornstein gebaut, der 80 Jahre später, 2002, gesprengt wurde. Diese erste Dampfmaschine trieb über eine riesige Transmissionswelle im Keller der Fabrik die Maschinen über einzelne Wellen an.

Spaichingen als „Schlafzimmer-Hautpstadt“

Eine Zeitlang war Spaichingen so etwas wie eine „Schlafzimmer-Hautpstadt“ Deutschlands, denn um 1920 gründeten Wilhelm Frey und Matthias Weber weitere Möbelfabriken in der Stadt; wie die früheren Gründungen – neben Blessing noch Bühler und Braun – waren sie auf Schlafzimmer spezialisiert. Mehr als 600 Spaichinger arbeiteten damals in der Möbelbranche. Es existierten drei Sägewerke, die zur Holzindustrie zählten, genau wie Hersteller von Uhrengehäusen und Goldleisten.

Von 1928 bis 1966 brachte die Heubergbahn Arbeitskräfte vom Heuberg in die Spaichinger Fabriken. Die Mitarbeiter der Möbelfabrik Blessing, aber auch weiterer Betriebe wie Burger-Stumpen, Goldleistenfabrik, Nudel-Peter oder Sägewerk Hagen stiegen dabei im Bahnhof Spaichingen Nord aus, der sich oberhalb der heutigen Schillerschule befand.

Am 28. Mai 1936 kam es zu einem Großfeuer im Kesselhaus der Möbelfabrik B. Blessing. 1938, ein Jahr vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, schaffte sich Blessing dann ein neues Lokomobil – keine typische Dampfmaschine, sondern eine Art Lokomotive ohne Räder – an, ein Model der Maschinenfabrik Buckau R. Wolf AG aus Magdeburg. Genauer gesagt handelte es sich um eine ortsfeste Einzylinder-Heißdampflokomobile mit Vorfeuerung und zwei Schwungrädern mit einem Dampfdruck von 15 Atü und einer Normalleistung von 180 PS.

Spitzenleistung von 264 PS

Kurzfristig konnte sie sogar auf eine Spitzenleistung von 264 PS hochgefahren werden. Die Dampfmaschine lieferte den Strom für die ganze Fabrik, und gleichzeitig wurde übe die Dampfheizung der ganze Bau beheizt. Nach heutigem Sprachgebrauch handelte es sich also um eine Art Blockheizkraftwerk. Der Generator erbrachte eine Leistung von 160 KVA. Befeuert wurde die Maschine mit Holzabfällen der Möbelproduktion und mit Kohle.

Im Jahre 1976 stellte die Firma Blessing ihre Produktion ein, und 1995 wurde das Gelände von der Stadt Spaichingen gekauft. Als Anfang 1996 bei der ersten Besichtigung im Gemeinderat Stimmen laut wurden, alles abzureißen und zu verschrotten, widersprach der Heimatverein, der sich schon seit 1990 für den Erhalt des Gebäudes und der Dampfmaschine eingesetzt hatte. Nachdem sich herausgestellt hatte, dass eine Erhalt des Fabrikgebäudes oder des Kesselhauses zu teuer werden würde, sollte zumindest die Dampfmaschine gerettet werden.

Ohne Vorkenntnisse, wie eine Dampfmaschine aufzubauen ist, machten sie sich daran, das Monstrum transportfertig zu machen. Peter Schuhmacher

In der Bergsitzung vom Januar 2001 stimmte der Gemeinderat dem Erhalt der Dampfmaschine zu. Zur Restaurierung wurde sie in die ehemalige Firma Forschner in der Wilhelmstraße umgesetzt. Der Heimatverein machte sich ans Auseinanderbauen: „Ohne Vorkenntnisse, wie eine Dampfmaschine aufzubauen ist“, schreibt Peter Schuhmacher, „machten sich Karl Merkt, Günther Bühler, Manfred Dreher und Peter Schuhmacher daran, das Monstrum transportfertig zu machen.“

Das Quartett löste die Verschraubungen und hob die Maschine probehalber mit Wagenhebern ein paar Zentimeter an. Mit einem riesigen Motorkran hob die Firma Schmidbauer aus Oberndorf die ca. 35 Tonnen schwere Maschine aus dem Dach, um sie zur Restaurierung ins Forschner-Areal zu bringen.

Restauration mit Zahnbürsten

Restaurierungsberater Kornelius Götz aus Oettingen erstellte einen Restaurierungsplan (Restaurierungsziel: „gepflegter Gebrauchszustand“), der vom Heimatverein und seinen Helfern umgesetzt wurden. Um den Lack nicht zu beschädigen, arbeiteten sie bei der Reinigung zum Teil mit Zahnbürsten. Aber auch ein Spezialsandstrahlgerät kam zum Einsatz.

Am 10. Dezember 2004 wurde die gereinigte und restaurierte Maschine von der Firma Schaz, Tuttlingen, von der Firma Forschner in das neue Gebäude vor der Berufsschule versetzt, das am 18. April 2005 seine Glasscheiben erhielt. Hinter diesen ist die Dampfmaschine der Möbelfabrik Blessing bis heute zu bewundern.

Am 11. Dezember 2004 wurde die 1938 erbaute Dampfmaschine der Möbelfabrik Blessing vor der neuen Kreisberufsschule aufgestellt. Genau beobachten die Zuschauer, wie die Schwungräder durch die Spaichinger Luft zum Kessel wandern. (Foto: Archiv: Fatima Majsoub)

2004 restaurierte der Heimatverein die alte Dampfmaschine der Möbelfabrik Blessing. Auf dem Foto sind (von links) Frieder Schwenck, Peter Schuhmacher, Karl Merkt und Günther Bühler zu sehen. (Foto: Archiv: Katja Becker)

Quellen: Peter Schuhmacher, Rettung einer Dampfmaschine: Die Dampfmaschine der Möbelfabrik B. Blessing Spaichingen. Archiv des Heuberger Bote. Chronik der Feuerwehr Spaichingen.