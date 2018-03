Schillerschule Spaichingen ist Kreismeister

Im Rahmen von „Jugend trainiert für Olympia“ ist zum zwölften Mal der Kreis-Cup für Grundschulen ausgetragen worden, wobei sich 34 Jungen- und vier Mädchenteams beteiligten, die sich in Vor- und Zwischenrundenturnieren für den Kreisentscheid in Frittlingen qualifiziert hatten. Das Jungen-Finale in der Leintal-Sporthalle in Frittlingen entschied die Schillerschule Spaichingen mit einem 4:2-Sieg über die Gemeinschaftsschule Fridingen.

Das Spiel um den dritten Platz gewann im „kleinen Tuttlinger Finale“ die Holderstöckleschule gegen die Wilhelmschule. Pokalverteidiger und Gastgeber Leintalschule Frittlingen belegte den fünften Rang. Für das Südbadenfinale der Grundschulen auf Regierungspräsidiumsebene am 21. Juni in Kirchzarten haben sich die jeweiligen Kreis- und Vizekreismeister Schillerschule Spaichingen und Gemeinschaftsschule Fridingen (Jungen) und Schlossbergschule Wehingen und Schulzentrum Aldingen (Mädchen) qualifiziert. Bei dieser Großveranstaltung werden 18 Jungen- und 18 Mädchenmannschaften aus dem Regierungsbezirk Freiburg um die Qualifikation für das Landesfinale am 10. Juli in Sinsheim antreten, wo je fünf Jungen- und Mädchenteams aus dem RP Freiburg um den Landestitel mitkämpfen werden.

Die Kreismeisterschaft der Jungen war nicht nur spannend, die Spiele unter Leitung von Eddi Haas, Peter Kaiser und Rainer Schulz standen auch auf recht hohem Niveau. Schließlich trafen sich die besten Grundschulteams des Kreises, und so lagen meist knappe Ergebnisse nahe. In den Halbfinals konnte sich die Schillerschule Spaichingen erst nach Siebenmeterschießen mit 2:1 Toren gegen die Wilhelmschule Tuttlingen durchsetzen und die GMS Fridingen bezwang die Holderstöckleschule Tuttlingen knapp mit 1:0 Toren. Im Endspiel trafen schließlich zwei ebenbürtige, spielerisch starke Mannschaften aufeinander. Erst in der Verlängerung – 2:2 nach regulärer Spielzeit – konnten die Schillerschüler mit zwei weiteren Toren den Turniersieg sichern.

Endstand der Kreismeisterschaft – Jungen:

1. Schillerschule Spaichingen; 2. Gemeinschaftsschule Fridingen; 3. Holderstöckle Tuttlingen; 4. Wilhelmschule Tuttlingen; 5. Leintalschule Frittlingen; 6. Grundschule Deilingen; 7.Grundschule Emmingen-Liptingen; 8. Donauschule Nendingen; 9. Grundschule Bubsheim; 10. Konzenbergschule Wurmlingen.