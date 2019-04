Schillerschule organisiert Berufemesse

Aus der Anfrage einer Firma ist an der Schillerschule eine kleine aber feine Berufemesse geworden. Aufgrund des Facharbeitermangels befänden sich Hauptschüler „momentan in der komfortablen Situation, dass sich die Betriebe richtig um sie bemühen müssen, um einen Auszubildenden zu ergattern“, so eine Pressemitteilung der Schule. Insgesamt 13 Unternehmen stellten sich vor und boten den Schülern Workshops an, in denen sie die Berufsbilder praxisnah erleben konnten.

Geduldig beantworteten die Vertreter der Betriebe die Fragen der Jugendlichen, die natürlich auch wissen wollten, was der einzelne Beruf finanziell mit sich bringt. Gekommen waren Betriebe aus dem lokalen Handwerk, der Wirtschaft im Raum Spaichingen und der Lebensmittelbranche. Aber auch soziale Berufsbilder wurden vorgestellt. Manche Jugendliche erhielten das Angebot, ein Praktikum zu machen – mit der Zusage, wenn der Praktikant und das Unternehmen nach der Schnupperphase zufrieden seien, postwendend eine Zusage für eine Ausbildung zu bekommen.

Unentschlossene konnten sich im „mobilen“ BIZ-Büro von einer Berufsberaterin der Agentur für Arbeit über Berufe informieren und sich beraten lassen. Die Koordination des Nachmittags lag in der Hand der Lehrkraft Sandra Apholz, die die Berufsorientierung an der Schillerschule koordiniert. Ihr standen Ines Aicher und Sandra Reiner-Weber vom BBQ Tuttlingen zur Seite, die an der Schule Berufseinstiegsbegleiter sind, sowie Schulsozialarbeiterin Nora Gapp.