Schillerschule kürt „Sportler des Jahres“

Die Schillerschule hat in diesem Schuljahr wieder an vielen Wettkämpfen und Turnieren teilgenommen. Nun fand die Sportlerehrung in der Aula statt. Mehr als 50 Schüler wurden mit Urkunden und Pokalen ausgezeichnet. Überreicht wurden sie von Rektor Michael Maurer und „Mister Deutschland“ Raphael Merkt, der zur Zeit in der Schule als Sportlehrer arbeitet.

Ob Kreisschulsporttag in Stockach, 24-Stunden-Schwimmen in Aldingen, Bergrennen in Spaichingen, Verenalauf in Hausen o.V. oder Run & Fun in Tuttlingen, etliche Wettkämpfe von Jugend trainiert für Olympia wie Geräteturnen weiblich sowie männlich, Handball weiblich und männlich oder auch Fußball: Laut Pressemitteilung wurden etliche Titel erkämpft und auch mal verloren – „Spaß machte es allen“.

Das Sport- und Bewegungsprofil der Schule ermöglicht allen Kindern die Teilnahme an vielen Events, die auch schulintern angeboten werden: Laut Mitteilung finden Sporttage, Wandertage, Winterausflüge, Schlittschuh laufen oder Parcournachmittage statt. In mehreren Wettkämpfen wird die sportlichste vierte Klasse ermittelt und es werden Schüler mit besonderen sportlichen Talenten oder besonders fairem und teamfähigem Verhalten zu „Sportlern des Monats“ und „Sportlern des Jahres“ gekürt.

Fabian Balg, der im letzten Schuljahr bereits zum „Sportler des Jahres“ gekürt wurde, war der vielseitigste Turnierteilnehmer. Er war praktisch überall dabei. Jule Aicher, Malin Hauser und Lotta Brettner wurden von den Sportlehrern für ihr Können und ihr faires und respektvolles Verhalten im Sport zu „Sportlerinnen des Jahres“ gewählt. „Sportler des Jahres“ wurden Marijan Celic, Manuel Löbel und Lui Wenzler.