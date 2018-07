Schillerschule für berufliche Orientierung ausgezeichnet

Die Schillerschule Spaichingen hat von der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg in Villingen das BoriS-Siegel des Landes Baden-Württemberg verliehen bekommen. Das Berufswahl-Siegel Baden-Württemberg ist ein Zertifizierungsverfahren für Schulen, die bei Berufs- und Studienorientierung „über die geforderten Standards in den Bildungsplänen und Verwaltungsvorschriften hinausgehen“, so eine Pressemitteilung. Ausgezeichnet werden Schulen „für ihre hervorragenden Leistungen bei der beruflichen Orientierung“. Projektträger sind der Industrie- und Handelskammertag Baden-Württemberg, der Handwerkstag Baden-Württemberg und die Landesvereinigung Baden-Württembergischer Arbeitgeberverbände.

Alle weiterführenden Schulen (allgemeinbildende und berufliche Vollzeitschularten in Baden-Württemberg, die keine abgeschlossene Berufsausbildung voraussetzen) können sich um eine Teilnahme am Zertifizierungsprozess bewerben. Zertifikate bekamen ebenso die Erhard-Junghans-Schule Schramberg und die Robert-Gerwig-Schule Furtwangen. Im Rahmen einer Feierstunde im Management-Zentrum Villingen wurden die Zertifikate überreicht.

Die Schillerschule wurde laut Mitteilung besonders für ihre „intensive persönliche Beratung der Schüler und die vielen von der Schule geschaffenen Möglichkeiten, Praktika zu absolvieren“, gelobt. Als weitere herausragende Leistungen der Schule wurden Informationsmöglichkeiten der Schüler, etwa durch Ausbildungsbotschafter in der Schule, herausgehoben.

Das Siegel wird zunächst für drei Jahre vergeben und muss dann in einem Audit neu erworben werden. Der Rektor der Schillerschule, Michael Maurer, und der für die Berufsorientierung zuständige Lehrer Michael Bohner sehen einer Rezertifizierung „gelassen entgegen“ – sind sie doch der Auffassung, dass auch durch ihre Kooperationspartner aus der Wirtschaft, Aldi Süd, Doppkon GmbH &Co.KG sowie Pflegedienst Holzer die Schillerschule „die bereits erworbenen Qualitäten eher noch ausbauen“ werde.