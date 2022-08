Schillerschule erneut im Donautal

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Noch kurz vor den Sommerferien stand für die Klassenstufe zwei der Schillerschule in Spaichingen ein besonderer Tag an. Gemeinsam ging es morgens in zwei Reisebussen nach Beuron zur Geschäftsstelle des Naturparks Obere Donau.

Dort wurden die fast 70 Kinder und ihre betreuenden Lehrkräfte von drei Mitarbeiter des Naturparks bereits erwartet, die auf drei verschiedenen Wegen in parallelen Führungen die Kinder zur Burg Wildenstein hinaufführten. Aufgrund des heißen Sommerwetters floss zwar mancher Schweißtropfen und der ein oder andere Schüler wäre am liebsten von einer gütigen Fee mit einem starken Wind einfach ans Ziel geblasen worden, doch überwog am Ende beim gemeinsamen Grillen, die Freude den Weg geschafft zu haben und manch Wissenswertes über Natur und Tiere erfahren zu haben. Besonders prägende Eindrücke hinterließen ein Besuch bei den beiden Uhus Maja und Bubi sowie im Luchs-Infopoint. Wer hätte schon gedacht, dass so ein Uhu bereits nach drei Monaten nahezu ausgewachsen ist oder dass Luchs Lias ursprünglich im französischen Jura zuhause war und von dort den weiten Weg auf die Südwestalb gefunden hat.

Möglich gemacht hat diesen Tag die Firma Kaufland in Kooperation mit dem Verband deutscher Naturparke (VDN), welche gemeinsam mit einem örtlichen Naturpark im Rahmen von Naturaktionstage Grund- und weiterführenden Schulen seit Jahren einen Erlebnistag ermöglichen. Die Schillerschule in Spaichingen war hier eine der glücklichen Gewinnerinnen auf Bundesebene und dies sogar gleich zweimal, waren doch auch schon im Juni die dritten Klassen der Schule auf Kosten von Kaufland im Naturpark unterwegs gewesen.