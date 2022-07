Schillerschüler erkunden Naturpark-Obere Donau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einen Tag Abenteuer und Naturerlebnis - Kaufland macht es möglich. Mit 77 Kinder der dritten Klassenstufe reiste die Schillerschule aus Spaichingen nach Beuron in die Geschäftsstelle des Naturparks Obere Donau, um ihren Gewinn, einen Tag Waldabenteuer im Naturpark einzulösen. Von Beuron aus ging es in den nahegelegenen Wald, angeführt durch drei Waldexperten des Naturparkvereins Obere Donau, immer das Ziel, die Burg Wildenstein bei Leibertingen, fest vor Augen.

Auf ihrem anstrengenden Fußmarsch erlebten die Kinder so einiges, angefangen bei der Beerdigung eines toten Maulwurfs bis hin zur Besichtigung der beeindruckenden St. Maurus Höhle, der Begegnung zweier Uhus „Maja und Bubi“ und einen Besuch im Luchs-Infopoint. Nach so viel Programm schmeckte die Grillwurst am Stock und das Naturpark-Apfelschorle dann besonders gut. Auch das Toben auf der großen Spielburg aus Holz durfte nicht zu kurz kommen. Müde, aber zufrieden von den Erfahrungen in der Natur endete dann ein ereignisreicher Tag im Oberen Donautal.

Ein jährlich von Kaufland in Kooperation mit dem Verband deutscher Naturparke (VDN) ausgelobtes Gewinnspiel ermöglicht Grund- und weiterführenden Schulen eine eintägige Exkursion in einen nahegelegenen Naturpark. Dabei wird der Tag inklusive Anreise durch Kaufland finanziert. Ziel ist, der Naturentfremdung entgegenzuwirken, denn vielen Kindern bleibt der Zugang zum Lernort Natur leider immer mehr verschlossen.