Schillerschülerinnen gewinnen Kreismeisterschaft

Die Mädchen der Schillerschule haben die Kreismeisterschaft im Geräteturnen gewonnen. Der Wettkampf von Jugend trainiert für Olympia fand in der Volksbankhalle in Deißlingen statt.

Wie die Schule in ihrer Pressemitteilung schreibt, nahm die Schillerschule mit zwei Mannschaften teil. Die Mädchen seien in der Schule in den Sport-AGs und auch im Turnverein auf dieses Turnier vorbereitet worden. So seien sie dann am Wettkampftag bestens vorbereitet gewesen. Beide Mannschaften qualifizierten sich durch ihre guten Leistungen - sie erhielten den ersten und zweiten Platz -für die Teilnahme am Bezirksfinale, das im Januar stattfinden wird.

Auch das Völkerballturnier, das einmal im Jahr in der Schillerschule stattfindet, begeisterte mehr als hundert Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 bis 6. Quer durch alle Klassenstufen wurden Mannschaften gebildet, die dann gegeneinander antraten, so die Pressemitteilung. Nach zwei Stunden Spielzeit fand dann die Siegerehrung statt.