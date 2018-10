Schillerschüler suchen den Herbst

Das sonnige Wetter hat die Klasse 1b der Schillerschule genutzt, um Herbstblätter, Früchte und vielerlei Farben bei einer Wanderung am Dreifaltigkeitsberg zu entdecken. Rund um die Bleiche wurden Obst, Blätter und Bäume bestimmt sowie Herbstfrüchte gesammelt, so eine Pressemitteilung. Beim Überqueren einer Weide wurde es manchem Kind ein wenig unheimlich, doch „Kühe sind keine Menschenfresser“ - dies hatte Helmut Dreher-Hager den Kindern mit auf den Weg gegeben. Doch was fressen die verschiedenen Tiere, was tun sie im Herbst und Winter? Hier konnten die Kinder ihr Vorwissen einbringen, ihren Wortschatz erweitern und sich anschließend auf dem Spielplatz selbst eine Stärkung gönnen. Alle freuen sich nun darauf, aus den gefundenen Schätzen herbstliche Kunstwerke entstehen zu lassen.