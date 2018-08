Schillerschüler reisen in die Vergangenheit

Bei idealem Ausflugswetter haben die Zweitklässler der Schillerschule Spaichingen zusammen mit Kindern aus Hausen ob Verena ihren Unterricht ins Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck verlegt. Mit allen Sinnen wurden unter der Leitung der Museumspädagogen die Themen „Kindheit auf dem Lande“, „Leben auf dem Bauernhof“ oder „Vom Korn zum Brot“ bearbeitet. Dass früher bei der Arbeit viel Schweiß geflossen ist, dass Ideenreichtum und Zusammenhalt gefragt war, konnten die Schüler beim Pflügen auf dem Acker, beim Eggen, Dreschen, Mahlen und Teig kneten erfahren. Begeistert probierten sie die alten Gerätschaften aus, feuerten den Holzofen an oder stellten Butter her, so eine Pressemitteilung. Gleichzeitig wurden viele neue Begriffe gelernt, Zusammenhänge durchschaut und die Gemeinschaft mit den Klassenkameraden gestärkt. Beim abschließenden Genuss des selbstgebackenen Brotes waren sich alle einig, dass der Morgen im Museum viel zu kurz war.