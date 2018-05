Schillerschüler informieren sich

Den Achtklässlern der Schillerschule Spaichingen ist in ihrer Berufsfindung eine weitere Option aufgezeigt worden. Sie erhielten an einem Unterrichtsvormittag die Möglichkeit, im GastroMobil der Dehoga Baden-Württemberg drei Berufsfelder zu erkunden. Neben dem Ausbildungsberuf zur Köchin oder zum Koch standen laut Pressemitteilung der Schule die Ausbildungsberufe Hotelfachfrau bzw. -mann sowie Restaurantfachfrau oder -mann im Mittelpunkt. Die Busbesatzung konnte aus dem Nähkästchen plaudern, da Koch Siggi schon mehr als 40 Jahre als Koch in der ganzen Welt gearbeitet hat. Auch ein Restaurantfachmann konnte von seiner noch nicht so lange zurückliegenden Ausbildung berichten. „Da es doch sehr viele Informationen aus dem Handwerk gibt, war das eine schöne Ergänzung aus einem ganz anderen Arbeitsbereich“, so die Pressemitteilung.