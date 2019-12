Schillerschüler dekorieren Apothekenfenster

Schüler der Spaichinger Schillerschule haben auch in diesem Jahr wieder Gelegenheit bekommen, ihre Weihnachts-Basteleien in drei Schaufenstern zentraler Spaichinger Apotheken auszustellen. Im Kunst - und Religionsunterricht hatte die neunte Klasse Variationen zum Thema „Engel“ gebastelt und dabei unterschiedlichste Materialien und Techniken genutzt.

Die individuellen Stücke können in der Paracelsus-Apotheke bewundert werden, so die Pressemitteilung der Schillerschule. Im Kunstunterricht der Klasse 4b führte das plastische Gestalten mit Ton zur Herstellung von Tischlaternen, die mit Hanna Schwörer gebrannt wurden und in der Marienapotheke leuchten. Die evangelischen Kinder der Klassen 2 fertigten mit ihrer Religionslehrerin transparente Fensterbilder mit dem Motiv der Weihnachtskrippe, während die Klasse 2b mit Gabi Fehrenbacher zum Thema „Licht“ eine farbenfrohe Kerze aus Wolle und Papieren herstellte. Diese Arbeiten wurden in der Engel-Apotheke platziert.