Schienenersatzverkehr auf der Gäubahn

Wegen dem zweigleisigen Ausbau zwischen Horb und Neckarhausen sowie Arbeiten für das neue elektronische Stellwerk auf der Gäubahn zwischen Stuttgart und Singen kommt es bei den Zügen der Linien RE 14A und IC zu Fahrplanänderungen und Ersatzverkehr mit Bussen. Zeitraum der Bauarbeiten ist der 30. Juli bis 11. September.

Der erste Abschnitt vom 30. Juli bis 19. August beinhaltet einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Eutingen und Rottweil. Ersatzhaltestellen sind hier Eutingen Bahnhof, Horb Bahnhof Bussteig 1, Sulz Bahnhof, Oberndorf Bahnhof und Rottweil Bahnhof Bussteig A. Direktbusse fahren über Herrenberg und Rottweil. Ersatzhaltestellen sind hier Herrenberg Kalkofenstraße und Rottweil Bahnhof Bussteig A.

Für den zweiten Bauabschnitt vom 20. August bis 11. September fahren Ersatzbusse zwischen Horb und Rottweil. Ersatzhaltestellen sind Horb Bahnhof Bussteig 1, Sulz Bahnhof, Oberndorf Bahnhof undRottweil Bahnhof Bussteig A. Der Direktbusse zwischen Herrenberg und Rottweil fährt über Herrenberg Kalkofenstraße und Rottweil Bahnhof Bussteig A.

Zusätzlich fallen die Züge der Linie RE 4 zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Konstanz aus. Zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Stuttgart-Vaihingen/Böblingen/Herrenberg fahren die S-Bahn Linien S 1 und S 15. Die Züge der Linie RE 14A beginnen abwechselnd in Stuttgart Vaihingen beziehungsweise in Böblingen. Einzelne Züge fahren ab Stuttgart Hauptbahnhof. Keine Einschränkungen gibt es zwischen Eutingen und Freudenstadt. Fahrplanänderungen und Zugausfälle gibt es auch bei den Zügen der Linie RB 74 Horb/ Hochdorf/Eyach. Nähere Informationen hierzu gibt es unter www.bauinfos.deutschebahn.com.

Für die Ersatzhaltestelle in Herrenberg ist zu beachten, dass die Direktbusse nach Rottweil an der Ersatzhaltestelle Herrenberg ZOB Kalkofenstraße abfahren. Der aktuell stattfindende Ersatzverkehr der Ammertalbahn von Herrenberg nach Tübingen fährt von der Ersatzhaltestelle in der Bahnhofsstraße ab.

Die Fahrzeiten der Züge und Ersatzbusse sind auf www.bahn.de sowie im DB Navigator verfügbar.