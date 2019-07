Schellinger-Schülerinnen erinnern sich

Sage und schreibe fünfzig Schüler (darunter acht Buben), allesamt Jahrgang 1939, zählte die „Oberklasse“ (also Klassenstufen 4 bis 8) der ehemaligen katholischen Volksschule in Spaichingen. Deren Klassenlehrer Albert Schellinger war nicht nur beliebt, sondern er konnte offensichtlich auch begeistern.

„Er hat mich für das ganze Leben für die Kunst begeistert“, so Renate Elsner, die den Impuls zu einem „Klassentreffen“ am Rande der Ausstellungseröffnung am Samstag im Gewerbemuseum gegeben hat.

Seine fortschrittliche Pädagogik, wie beispielsweise das fünfminütige Stillsitzen zu Beginn einer Unterrichtsstunde, hatte Elemente der heutigen Waldorfpädagogik. Und von der strikten Stundenplan-Disziplin ist bisweilen auch abgewichen worden, wenn andere Themen im Vordergrund standen oder die Klasse umgetrieben haben. „Lieblinge hatte er erinnerlich keine“, so Renate Elsner. Und genervt hat ihn nur das, was Lehrern landauf landab bis heute das Leben schwer macht: das Schwätzen über Schulbänke hinweg.