Viele schöne Erinnerungen verbinden frühere Schüler an den Spaichinger Lehrer und Künstler Albert Schellinger. So wollen sich jetzt vor allem die Schülerinnen des Jahrgangs 1939 – anlässlich der Ausstellungseröffnung am Samstag, 29. Juni, um 17 Uhr, im Gewerbemuseum treffen. „Wir würden uns freuen, wenn einige zum Gedankenaustausch zur Eröffnung kommen würden“, so Renate Elsner, die vom Jahrgang 1939 die Einladung geschrieben hat.