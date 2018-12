Schüler und Eltern werkeln gemeinsam

Einer der Höhepunkte des Schul- und Kindergartenjahres der Rupert-Mayer-Schule und des Kindergartens St. Michael ist das jährliche Adventliche Fest. Im Lauf von 30 Jahren wurde es zu einem beliebten Treffpunkt. Auch am Samstag kehrten ehemalige Schüler, Eltern und pensionierte Lehrkräfte an die Schule zurück.

Beim Basteln, Singen und Musizieren sowie Vorführungen von Schülern kamen Besucher automatisch in eine weihnachtliche Stimmung. Das ganze Schulhaus samt der Kindertagesstätte wurde durch eine stilvolle Dekoration mit vielen Lichtern und Kerzen in eine Weihnachtslandschaft verwandelt. „Beim Herstellen unserer Weihnachtsdekoration griffen wir auf stabiles und vermutlich auch etwas teureres Material zurück. So können wir zum Beispiel die Holzsterne und vieles mehr aufbewahren und mit zusätzlichen neuen Sachen im kommenden Jahr wieder auffrischen“, erläuterte Rektorin Jutta Höss.

Das Fest begann mit einem adventlich geprägten Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche mit Pfarrer Robert Aubele. Zum Thema „Licht“ wurde gesungen und musiziert mit Schulband und Schulorchester, besinnliche Verse wurden vorgetragen. „Denn wir Menschen können anderen Menschen Hoffnung, Liebe und Licht schenken“, betonte Pfarrer Aubele. Am Schluss bedankte sich Höss bei allen Helfern des Fests und dem Gottesdienstvorbereitungsteam. Gleichzeitig gedachte sie in Stille des erst kürzlich verstorbenen Gründungsrektors der RMS, Alfred Hafner.

Anschließend wurden die Einrichtungen regelrecht von Besuchern bestürmt. Köstlichkeiten warteten an jeder Ecke auf ihre Käufer. Der Musiksaal wurde in eine Cafeteria und ein Vesperstüble umgebaut für Bratwurstmenüs und Salatbuffet. In der Mensa bereitete die Klasse 8a ein Mittagessen. Zum Nachtisch konnte man die Waffelbäckerei aufsuchen, oder sich in der Cafeteria der Klasse 7b und im Kindergarten St. Michael am Kuchenangebot bedienen. Auch der Duft von Schupfnudeln im Schulhof zog viele Besucher an.

Ganz nach dem Montessori-Leitsatz „Hilf mir, es selbst zu tun“ standen über 15 Werk- und Bastelangebote in den Klassenzimmern zur Auswahl. Es entstanden häufig Warteschlangen bei den einzelnen Tätigkeiten. Oft wurden hier die Eltern, ja sogar Omas und Opas zur Mithilfe angeworben. Da galt es, Backmischungen ins Glas zu füllen, Engel aus Wäscheklammern zu fertigen, Kerzen zu ziehen und Glasperlen zu drehen nach einem alten Kunsthandwerk. Weihnachtsdekorationen wie Holzanhänger, Acrylkugeln, Anhänger mit Wickeltechnik, Zapfenmännchen und Sockenschneemänner liegen bald bestimmt bei vielen Familien als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum. Im Technikraum konnte man beim Krippenbau aktiv werden. Und wer nicht mehr arbeiten wollte, konnte sich im Spielzimmer beim Tischfußball oder Tisch- und Kartenspielen Abwechslung holen.

Für viele Besucher war es aus Zeitgründen schwierig, alle Aufführungen zu besuchen. So wurde neoBrass „Das Engelkonzert“ der Primtalmusikschule zu einem wunderschönen musikalischen Erlebnis. Die Bläserklasse 15 gab ein Konzert und die Flöten AG zeigte ebenfalls ihr Können. Mit dem Bildungsangebot „Tanzen“ warben die jungen Tänzerinnen um Mitglieder. Schöne Unterhaltung bot die Klasse E1 mit der Theateraufführung „Der kleine Hirte und die großen Räuber“. Als besonderes Highlight wurde die Weihnachtsgeschichte über viele Stationen des Schulgeländes hinweg von der Grundschulklasse G 4 inszeniert. Angefangen von der Verkündigung durch den Engel an Maria über den langen Weg zur Aufschreibung in der Davidstadt mit der Herbergssuche bis zu der Geburt im Stall mit den Engeln und Hirten konnte man das Geschehen von damals miterleben. Passende Musik lieferte die Bläsergruppe, und die Schüler formierten sich zu einem Chor mit den entsprechenden Liedern. Dazu hatten die Schüler historische Kleider an, die von Klassenlehrerin Ulrike Aicher zusammengesucht worden waren. Auch der gesamte Text stammt aus ihrer Feder.

Nach all den turbulenten Stunden wurde der „Raum der Engel“ zu einem beliebten Treffpunkt. Zu dezenter Musik konnte man die vielen Engelfiguren in dem großen Lichtermeer auf sich wirken lassen.

Der Erlös der Rupert-Mayer-Schule aus dem adventlichen Fest geht wieder zu einem großen Teil an die Armenschule „Florencio Varela“ nach Argentinien oder wird für andere soziale Zwecke vor Ort verwendet. Der Kindergarten St. Michael spendet einen Teilerlös je an einen Kindergarten in Brasilien und Tansania.