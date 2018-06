Schüler setzen sich künstlerisch mit KZ-Horror auseinander

Die Fotoausstellung „Gegen das Vergessen – Schüler erleben KZ-Gedenkstätten“ ist am Montagabend im Foyer der Kreissparkasse Spaichingen eröffnet worden. An dem deutsch-französischem Projekt haben sich Schüler der früheren Lagerorte des KZ Natzweiler beteiligt – in Spaichingen Schüler der Realschule und des Gymnasiums. Zu sehen sind ihre künstlerischen Auseinandersetzungen mit dem düstersten Kapitel der deutschen Geschichte bis 15. Juni.

Die Jugendlichen waren frei bei der Gestaltung der Mittel. Die Resultate stimmen nachdenklich: So stellen Celine Jenner und Nicole Felde von der 10b der Realschule unter dem Titel „Verlorene Zeit“ einer Aufnahme des Spaichinger KZ-Ehrenmals ein Foto mit Leichenbergen des Vernichtungslagers Auschwitz gegenüber. Erik Pohl und Lukas Fischer, ebenfalls aus der 10b, haben das gleiche Motiv gewählt – nur stellen sie unter dem Motto „Grausamkeit & Leichtigkeit“ neben das Ehrenmal das Klettergerüst eines Spielplatzes. „Es hat eine ähnliche Form, erinnert jedoch an die Leichtigkeit der Kindheit.“

„An der Schule ist das Thema durch Dokumentationen und Filme vertieft worden“, berichteten die Realschülerinnen Michelle Wilhelm und Ronja Merkt nach einer kleinen Performance zum Thema „Grenzen überwinden“. „Da Spaichingen eine dunkle NS-Vergangenheit hat, handelt es sich für uns um Geschichte vor Ort – das Schicksal der Häftlinge in unserem Heimatort bewegte uns sehr.“ Ihre Lehrerin Mareike Wickertsheim sagte, dass Projekte wie diese es „Schülern ermöglichen, sich in Eigeninitiative mit Geschichte zu befassen – sie merken, sie bewirken etwas“. Am Gymnasium hatte sich Anna Knorr mit ihrem Lehrer Frank Mrowka beteiligt. Sie konzentrierte sich bei ihrer fotografischen Erinnerungsarbeit auf Ausschnitte objektiver Motive in Spaichingen, zum Beispiel vom KZ-Ehrenmal, abgelichtet in einer interessanten Perspektive.

Dr. Ingrid Dapp, Vorsitzende der Vereins Initiative KZ-Gedenken in Spaichingen, erläuterte das Zustandekommen der Ausstellung. 2017 hatten das Schulzentrum ORT in Straßburg, das Centre Européen du Resistant Déporté und der Verbund der Gedenkstätten im ehemaligen KZ-Komplex Natzweiler das Fotoprojekt gestartet. Ziel war es, Überreste der Lager, deren Fehlen oder ihre Erinnerungskultur zu fotografieren. Im Januar wurde die Schau zum Holocaust-Gedenktag im jüdischen Lycée Ort in Straßburg präsentiert. Zum europäischen Kulturerbe-Jahr ist sie nun in ergänzter Form in Spaichingen zu sehen. Auf Roll Ups der Landeszentrale für politische Bildung erfahren die Betrachter viel über die historischen Hintergründe. Gezeigt werden auch drei Fotos eines Workshops an der Realschule, bei dem der Straßburger Künstler Luc Demissy mit Neuntklässlern zum Thema „Brüderlichkeit“ Kunstwerke zur Thematik schuf – Bestandteil eines deutsch-französischen Projekts von 32 Künstlern, dessen Resultate ab September an den Gedenkstätten aufgestellt werden sollen.

„Unsere Initiative hofft immer noch, dass uns die Stadt die Möglichkeit gibt, uns aktiv an dieser Aktion zu beteiligen und die Kunstwerke bevorzugt am Marktplatz oder am Gelände des KZ-Ehrenmals zu zeigen“, sagte Dr. Ingrid Dapp. Zumal die Erinnerung wachgehalten werden müsse, meinte sie mit Verweis auf die Aussage von Alexander Gauland, AfD-Fraktionschef im Bundestag, vom Wochenende. „Die Vermittlung an die nächste Generation ist umso wichtiger, wenn Gauland den Terror des Nationalsozialismus als Vogelschiss angesichts der Jahrhunderte alten deutschen Kultur herunterspielt.“