Schüler müssen wieder den Wecker stellen

Vorbei die Zeit des bis in die Puppen Schlafens: Mit dem Ersten Schultag nach den Sommerferien beginnt auch für die Spaichinger Schüler wieder der Ernst des Lebens. Zu folgenden Zeiten geht’s laut einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung los:

Grund- und Werkrealschule (Schillerschule)

Der ökumenische Schuljahr-Eröffnungsgottesdienst ist am Mittwoch, 11. September, um 7.45 Uhr für Schüler ab Klasse 5 in der Stadtpfarrkirche, für Schüler der Klassen zwei bis vier im Atrium der Schule. Unterrichtsbeginn für die Klassen zwei bis vier und fünf bis zehn ist am Mittwoch, 11. September, um 8.30 Uhr. Die offizielle Aufnahmefeier findet für die neuen Fünftklässler am Freitag, 13. September, um 12.15 Uhr im Atrium der Schillerschule statt. Die Schulaufnahmefeier für die Erstklässler ist am Samstag, 14. September, um 10 Uhr. Zuvor findet für die Schulanfänger und Eltern um 9 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der Evangelischen Kirche statt. Die Aufnahmefeier für die Kinder der Grundschulförderklasse ist am Montag, 16. September, um 10 Uhr.

Realschule

Der Schülergottesdienst ist am Mittwoch, 11. September, um 7.45 Uhr. Der Unterricht beginnt für die Klassen sechs bis zehn mit der zweiten Unterrichtsstunde um 8.30 Uhr. Die Aufnahmefeier für die neuen Fünftklässler findet am Donnerstag, 12. September, um 17 Uhr in der Aula statt.

Gymnasium

Der Schülergottesdienst ist am Mittwoch, 11. September, um 7.45 Uhr. Der Unterricht beginnt für die Klassen sechs bis zwölf um 8.30 Uhr. Für die Schüler der Klasse fünf beginnt der Unterricht am Mittwoch, 11. September, um 8.40 Uhr. Die Aufnahmefeier für die Eltern und Schüler findet am Freitag, 13. September, um 14 Uhr statt.

Baldenberg-Schule

Der ökumenische Schuljahres-Eröffnungsgottesdienst ist am Mittwoch, 11. September, um 7.45 Uhr für die Klassen zwei bis vier im Atrium der Schillerschule und für die Klassen fünf bis neun in der Stadtpfarrkirche. Der Unterricht beginnt im Anschluss daran um 8.30 Uhr. Die Aufnahmefeier für die Erstklässler mit ihren Eltern und Angehörigen ist am Dienstag, 17. September, um 10.30 Uhr im Raum drei der Baldenberg-Schule.

Rupert-Mayer-Schule (Kath. Freie Grund-, Werkreal- und Realschule)

Für die Klassen sechs bis zehn ist am Mittwoch, 11. September, um 7.45 Uhr Schülergottesdienst in der Stadtpfarrkirche. Der Unterricht beginnt für diese Klassen im Anschluss an den Gottesdienst. Unterrichtsbeginn für die Klassen zwei bis vier ist am Mittwoch, 11. September, um 8 Uhr in der Schule. Unterrichtsende für die Klassen sechs bis zehn ist um 12.05 Uhr, für die Grundschüler Klassen zwei bis vier um 12.05 Uhr bzw. nach Ende der Betreuungszeit (je nach Anmeldung). Für die Schüler der Klasse fünf ist am Freitag, 13. September, der erste Schultag. Sie treffen sich mit ihren Eltern zur Aufnahmefeier um 9 Uhr im Musiksaal. Unterrichtsende ist um 11.20 Uhr. Für die Schulanfänger Klasse eins ist am Mittwoch, 18. September, der erste Schultag. Er beginnt mit einem Gottesdienst mit Kindersegnung um 9.15 Uhr in der Stadtpfarrkirche. Anschließend treffen sich die Schulanfänger mit ihren Lehrern und ihren Klassenkameraden im jeweiligen Klassenzimmer. Für die Eltern und Gäste wird in dieser Zeit eine Erfrischung angeboten. Unterrichtsende ist um 11 Uhr.