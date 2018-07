Schüler lernen alles rund um die Bewerbung

An der Rupert-Mayer-Schule haben Schüler der beiden 8. Klassen mit dem Bewerberprojekt die Möglichkeit gehabt, einmal eine komplette Bewerbungsrunde mit Anschreiben, Terminvereinbarung und Bewerbungsgespräch als Testlauf zu erleben. Sozialarbeiterin Nicole Merkt hatte dieses Projekt, das bereits an anderen Grund-und Hauptschulen durchgeführt wurde, an die Rupert-Mayer-Schule geholt. Ermöglicht wurde das Projekt auch durch die engagierten Mitarbeit von circa zwanzig Firmen aus Spaichingen und dem Umland , sowie der Mitarbeit zusätzlicher Lehrkräfte, der Schulsozialarbeit der Schillerschule, dem neuen Stadtjugendreferenten Sebastian Kopp und dem Jugendberufshelfer des BFZ. Vom Verfassen und Absenden einer Bewerbung an eine der beteiligten Firmen über die Terminvereinbarung bis hin zum Vorstellungsgespräch durften die Schüler sich erproben, wobei ihnen die Betreuer mit Rat und Tat zur Seite standen. (bon)