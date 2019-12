Schüler der Rupert-Mayer-Schule besuchen die Feuerwehr

Die Schüler der 3. und 4. Klassen der Rupert-Mayer-Schule behandeln im Unterricht das Thema „Feuer und Energie“ und waren dabei jüngst auch bei der Feuerwehr zu Gast.

Einige Themen sind: „Wie machten die Menschen früher Feuer? Was braucht man, um ein Feuer zu entfachen? Welche Formen von Energie gibt es? Welcher Energie gehört die Zukunft?“ Versuche helfen, manche Sachverhalte herauszufinden. Einen großen Stellenwert nimmt das Thema ein: „Wie kann ich einen Feuerbrand vermeiden und mich vor Feuer schützen?“ Besonders in der Advents- und Weihnachtszeit ist das eine aktuelle Frage. Um das zu erfahren, durften die Kinder in die Feuerwehrwache. Dort erzählte Joachim Balk den Kindern einiges über die Geschichte des Feuers. Sein Schwerpunkt lag auf der Sicherheit im Umgang mit Feuer, damit es erst gar nicht zu einem Brand kommt. Aber wie verhalte ich mich richtig, wenn es doch einmal brennt? Die Kinder durften in der „Schaltzentrale“ bei Joachim Balk anrufen und einen Brand melden. Er erläuterte den Kindern auch, wie wichtig Rauchmelder sind.

Nach vielen Fragen der Kinder ging es zu Maximilian Dreher. Darauf hatten die Kinder schon gewartet. Sie staunten über die großen Feuerwehrautos und durften sogar in ein Auto hinein. Sie sahen Schläuche, Atemmasken, Werkzeuge und noch vieles mehr, was alles in den Autos ist. „Das Interesse der Kinder war riesig“, so die Pressemitteilung der Rupert-Mayer-Schule, „und die Zeit ging viel zu schnell vorbei“.