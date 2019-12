Da glitzert etwas Neues - Zeit fürs „Danke der Woche“

Das Danke der Woche geht dieses Mal an:Den Satz mit X.

Ach es ist so schön: Überall im Ländle leuchten Lichter, glänzen Kugeln, Glatzen und Weihnachtsschmuck, und so langsam kommt die Besinnlichkeit in unseren Herzen an.

Und trotzdem ist es auch eine lustige Zeit. Denn ich amüsiere mich zum Beispiel dann besonders, wenn ich in Einkaufszentren bei Rabattaktionen den bekannten „Satz mit X“ lesen darf: „Sparen Sie bei unserem X-mas-Special“ – Ja, was spare ich denn da, sag du mir? Ein paar Buchstaben?

Mal unter uns Pfarrerstöchtern: Bei „X-mas“, da fehlt halt was, gell? Weihnachten ist das Fest, bei dem wir die Geburt Jesu Christi feiern und nicht jene vom Xaver oder Xylophon. Deshalb heißt es Christmas und man kann es sich toll merken. Oder es heißt sogar Weihnachten…!

Du ahnst es ja nicht.

Zwar stammt das X seit frühester Zeit aus dem Griechischen und steht sogar für Christus. Aber das ist doch zeitlich nun wirklich längst überholt ... Ich bestelle meine Pizza ja auch nicht auf Latein.

Kurzum: Die Abkürzung „X-mas“ ist für mich so, als ob du Geburtstag hättest und alle einlädst. Aber die Leute rennen dann nicht dir die Bude ein, sondern deinem Nachbarn Xaver – und dann feiern sie mit ihm irgendetwas anderes ... z.B. sein Seepferdchen-Schwimmabzeichen.

Naja, also Danke.

P.S.: Und was gibt’s heute Abend noch? Warme Plätzchen: die Heizung und die Wolldecke.

Matteo Felisoni