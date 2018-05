Sanierung der Kläranlage kommt voran

In seiner jüngsten Sitzung hat sich der Verwaltungsrat des Gemeindeverwaltungsverbands Heuberg mit der Vergabe der Arbeiten zur Sanierung und Erweiterung der Sanitäranlagen in der Verbandskläranlage in Egesheim beschäftigt. Die rund 40 Jahre alten Sanitäranlagen sollen, beginnend im April, erneuert und den arbeitsrechtlichen Bestimmungen angepasst werden. Zudem wurde laut Pressemitteilung die Anschaffung einer neuen Feinrechenanlage beschlossen und der Auftrag an die Firma Huber, Berchingen, vergeben.

Das Verbandsbauamt hat darüber berichtet, dass nach einer Überprüfung festgestellt wurde, dass die Klärbedingungen des Regenüberlaufbeckens Gosheim nicht den aktuellen Richtlinien entsprächen und in der Folge der Schmutzeintrag in die Bära zu hoch sei. Als erste Maßnahme werde vom Wasserwirtschaftsamt die Wiederinbetriebnahme eines vor rund 20 Jahren außer Betrieb genommenen Klärüberlaufs und die gleichzeitige Erhöhung desselben als notwendig erachtet. Das Verbandsbauamt wurde gebeten, die aktuellen Genehmigungen zu überprüfen und wieder zu berichten, so die Pressemitteilung.

Die Umstellung auf das neue Haushaltsrecht steht zum 1. Januar 2019 an. Der Verwaltungsrat wurde über den aktuellen Sachstand informiert. Für die Bewertung des Infrastrukturvermögens der Gemeinden wurde ein Auftrag an die Firma Schüllermann erteilt.

Um die Vorgaben des Baugesetzbuchs im Zusammenhang mit der novellierten Gutachterausschussverordnung umzusetzen, strebt der Gemeindeverwaltungsverband Heuberg laut Pressemitteilung eine Kooperation mit der Stadt Tuttlingen an. Es soll ein Ausschuss gegründet werden, der die Rahmenbedingungen der Kooperation ausarbeitet. Zielsetzung ist, die Grundstücksbewertungen vor Ort zu belassen.

Deilingens Bürgermeister Albin Ragg wird die Verbandsgemeinden weiterhin im Vorstand der Forstbetriebsgemeinschaft vertreten. Angesprochen wurde auch die Zunahme von Fällen von Vandalismus durch Jugendliche in den großen Verbandsgemeinden. Hier soll mit den Jugendreferenten beziehungsweise mit dem Haus Nazareth nach einer möglichen Lösung gesucht werden.