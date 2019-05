Der „Tanz im Mai“ des FC Bayern Fanclub Falken 09 in Dürbheim findet am Samstag, 4. Mai, zum dritten Mal statt. Wie in den beiden Jahren zuvor wird die Band Crazy Room („Best of Rock and Pop“) die Halle in Dürbheim rocken. Einlass ist um 20 Uhr, Beginn um 21.15 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse der Festhalle für 9 Euro