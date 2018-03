Salti und Lacher bei der Spaichinger TV-Fasnet

Mit spektakulären Programmpunkten von akrobatisch bis herrlich albern haben die Spaichinger TVler bei ihrer Fasnet in der Stadthalle das närrisch verkleidete Publikum begeistert.

Begrüßt wurden die Gäste um 20.11 Uhr vom gut gelaunten Duo aus Dominik Schuhmacher und Markus Kramer. „Die Halle ist bis zum letzten Platz gefüllt“, stellte der als „Kräuterweible“ verkleidete Schuhmacher fest. Und tatsächlich: Kein Stuhl blieb leer, bis kurz vor der Veranstaltung wurden auf Facebook letzte Karten verkauft.

Den Auftakt zum Programm bildete der Einmarsch des Prinzenpaars und die Rede von Prinz Oliver von Pille und Pastille. Der zeichnete seinen nach einiger Aussage recht erfolglosen Weg beim TV auf, dem er zwar aufgrund mangelnder Begabung nicht mehr angehöre, den er aber immer noch im Herzen trage. Weiter ging‘s mit dem Grußwort des Narrenzunftpräsidenten Steffen May. Der ließ es sich nicht nehmen, Fred Feuerstein, Markus Kramer und dann auch noch Dominik Schuhmacher für ihre Verdienste bei der Fasnet den Jahresorden der Deichelmaus zu verleihen.

Akrobatisches zum Auftakt

Nach dem Gardetanz der Prinzengarde, angetan in rot-weißen Leibern, bildete die Parkour-Truppe von Katrin Kaiser den Auftakt zum Programm. Unter dem Motto „Prison Break“ zeigten sie zu urbaner Musik spektakuläre Salti, Sprünge und Flickflacks. Polizisten drangsalierten Häftlinge in orangen Gewändern, doch die ließen sich das nicht gefallen. Ab ging’s, im Salto über die Gefängnismauer aus Kisten und Matten. Den Höhepunkt bildete der Sprung eines Polizisten über sechs am Boden kniende Häftlinge. Nicht minder begabt als die „Großen“ zeigte sich die Junioren-Garde der Narrenzunft beim folgenden Auftritt. Das Publikum klatschte zur Choreographie von Madeleine und Nicole Schmid und Sabrina Braun begeistert mit. Sehr zur Freude von Moderator Wolfgang Widmann: „Klatschen macht schlank, Gott sei Dank“.

Ruhiger, aber nicht minder sehenswert wurde es dann bei den Volleyballern. Mit einem absurden Bühnenstück über einen Kinobesuch, brachten sie das Publikum zuerst zum Schmunzeln, dann zum Lachen. Vom Pocorn-knabbernden Dickwanst über das verliebte Pärchen bis zum alten Lüstling war beim Stück aus der Feder von Bernadette Obermeier alles dabei, was es an nervigen Kinobesuchern gibt. Franziska Oberist und Jenny Bleier entschieden sich für ein Meeresmotto: Mit „Under the Sea“ der Leichtathletik folgte ein Tanz, der ganz an die Wellenbewegungen des Meeres erinnerte. Auch wenn die Tänzerinnen Fischernetze bei sich trugen, trug der Hai mahnend das Motto vor: „Fische sind Freunde, kein Futter“.

Vorstand im Tutu

Für Pfiffe und Johlen sorgte dann der Auftritt des Vorstands des TV. In Tutu und Balletschühchen zeigten Dominik Schuhmacher und seine Kollegen eine graziöse Version vom Schwanensee. So graziös, dass das Publikum nach dem ersten Durchgang eine Zugabe einforderte. Laut wurde es bei Ute Merkts Handball-Damen, die als „Stadionhallenmüllaufräumer“ zuerst ihr Schicksal beklagten und dann mit einer Trommel-Show auf Eimern sowohl Können, als auch Humor zeigten. Nicht immer ganz im Takt, dafür trinkfest.

Zu moderner Countrymusik durften die Kleinsten ihr Können zeigen: Die 10-jährigen Cowgirls der Turnschule Stufe 3 und des Förderturnens führten routiniert Räder, Salti und Überschläge vor. Tierisch und exotisch wurde es bei den Ratsfrauen der Narrenzunft, die sich unter der Regie von Daniela Merkt im Löwenkostüm Afrika als Motto für ihre Tänze ausgesucht hatten.

Den Abschluss bildeten die aktiven Turner von Nicole Friedel. Fast zeitgleich wirbelten die Mädels und Jungs zu Klassikern der 90er wie „Mambo Nr. 5“ vom Boden und vom Trampolin durch die Bühnenluft.

