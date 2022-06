Saisonabschluss der Handballer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Handballer des TV Spaichingen feierten ihren Saisonabschluss am Minigolf Prima Park. Von Jung bis Alt ließen sie sich bei gutem Wetter, vom hervorragend vorbereiteten Prima-Park-Team mit Essen und Trinken verwöhnen. Das Essen der Jugendlichen wurde vom Handball-Förderverein bezahlt. DJ JRY machte nach dem gemütlichen Teil mit guten Gesprächen, Verabschiedungen und Ehrungen, dann für die Tanzwilligen gute Musik bis in die späten Abendstunden. Einmal mehr zeigte die große TV-Handballfamilie, was für eine tolle Gemeinschaft sie generationsübergreifend haben. Dieses tolle Gruppenbild sagt alles! Foto: TV Spaichingen