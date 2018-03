Süßes und Sonnenschein beim Spaichinger Kinderumzug

Die Augen der Kinder am Straßenrand und die Sonne haben beim Kinderumzug der Narrenzunft Deichelmaus um die Wette gestrahlt.

Anders als beim großen Fasnetsumzug am Sonntag war der Weg durch die Hauptstraße von hervorragendem Wetter begleitet.Nicht nur am Straßenrand, auch in den dicht an dicht marschierenden Gruppen von Deichelmäusen, über Schellennarren, Strohhansele und Lumpenhansele, waren die Kinder in der Überzahl. Begleitet wurden die Larven von den Zunfträten und vom Prinzenpaar, das huldvoll vom Autodach aus grüßte und Süßigkeiten verteilte. Anders als am Sonntag, standen die Bonbons und Schaummäuse mehr im Mittelpunkt, als das Konfetti. So manches verkleidete Kind am Straßenrand konnte sich vor Süßigkeiten kaum retten - und so mussten die Taschen vollgestopft werden. Angeführt von den Guggenmusikern der Bächles-Hupfer ging der Marsch vom Ochsenkreisel bis zum Marktplatz.

Dort versammelten sich große und kleine Narren, um den Ansprachen von Zunftpräsident Steffen May und Prinz Oliver von Pille und Pastille zu lauschen. Am Ende gab es für alle mitlaufenden Kinder zur Belohnung eine Tafel Schokolade. Fotos: Stefan Fuchs