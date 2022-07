Rupert-Mayer-Schule verabschiedet Neuntklässler

Im Rahmen eines ökumenischen Gottesdienstes zum Thema „Du stellst meine Füße auf weiten Raum (Psalm 31)“ verabschiedete die Rupert-Mayer-Schule am ihre Neuntklässlerinnen und Neuntklässler mit dem Hauptschulabschluss. Von den 35 Schülern bleiben 22 an der Rupert-Mayer-Schule und streben den Werkrealschulabschluss im kommenden Jahr an, meldet die Verwaltung der Schule.

Der evangelische Pfarrer Thiemann und der katholische Pastoralreferent Blessing feierten den Gottesdienst mit Eltern, Geschwistern, Großeltern und Mitarbeitern im Musiksaal der Schule und gaben viele gute Worte und Segenswünsche mit auf den Weg.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blickten die beiden Klassenlehrerinnen Verena Haag (9a) und Cornelia Schmid (9c) im Anschluss an den Gottesdienst auf die vergangenen Jahre mit ihrer jeweiligen Klasse zurück und wünschten ihnen für die Zukunft alles Gute. Auch Rektorin Patricia Staron übermittelte den Absolventen ihre Glückwünsche. Ihr Dank galt den Eltern für das entgegengebrachte Vertrauen und den beiden Klassenlehrerinnen, sowie den Mitarbeitern, die die Schüler all die Jahre begleitet haben. Im Anschluss daran überreichte sie Belobigungen an folgende Schüler: Lukas Franke (9a), Luisa Gütinger (9a) David Hafen (9a), Michelle Kardes (9a) und David Frank (9c). Preise verlieh sie an Lina Dreher (9c), Sara Faude (9c) und Kristina Trivunovic‘ (9c).

Bürgermeister Markus Hugger beglückwünschte alle Schüler zum bestandenen Hauptschulabschluss und überreichte die Preise der Stadt Spaichingen an Sara Faude (Deutsch, 9c), David Hafen (Mathe, 9a), Lina Dreher (Englisch, 9c), Flinn Gwinner (Musik, 9a), Alessandro Franke (Sport, 9a) und Tijara Schultheiß (Kunst, 9c).

Auch die Schüler der beiden Klassen verabschiedeten sich gebührend in emotionalen Reden von ihren Klassenlehrerinnen und Mitschülern.