Rupert-Mayer-Schüler wagen neue Wege

Die Jahrgangsstufe neun der Rupert-Mayer-Schule hat am Dienstagabend im Musiksaal mit Freunden und Familie ihren bestandenen Hauptschulabschluss gefeiert und ihre Zeugnisse erhalten. Ein Leitgedanke der Feier waren die individuellen Wege der 29 Entlassschüler.

„Man merkt an so einer kleinen Klasse wie dieser, wie vielseitig eine Gesellschaft sein kann“, sagte Hans Georg Schuhmacher, Spaichinger Bürgermeister. Diese Meinung vertrat auch Jutta Höss, Rektorin der Schule. „Es ist wichtig, dass ihr mit anpackt und euren eigenen Weg geht“, sagte Höss. Sie möchte den Jugendlichen drei Gedanken für ihre Zukunft mitgeben - Erstens: Vertrauen in die eigenen Stärken. Zweitens: Niemand könne seinen Weg alleine gehen. „Oft geht es nur gemeinsam“, so Höss. Drittens: Vertraue auf Gott.

Im Gottesdienst trugen vier Schüler ihre kommenden Wege und Ziele vor, wie zum Beispiel: die zehnte Klasse absolvieren, eine Lehrstelle antreten, die zweijährige Berufsfachschule oder einjährige Vollzeitschule. Passend zum von Pfarrer Johannes Thiemann und Pfarrer Robert Auberle Gesagten stimmten die Anwesenden Lieder an wie: „Auf den langen und steinigen, auf den weiten und den unbequemen, auf dem Weg der die Mühe lohnt.“

Bitte um Mut

Mit ähnlichen Themen beschäftigten sich auch die Fürbitten der Schüler: Sie baten um Mut, Toleranz und Durchhaltevermögen.

Auch die beiden Klassenlehrer der Abschlussklasse wünschten ihren ehemaligen Schüler gute Wege. Wolfgang Keller erzählte die Geschichte einer Bärenraupe, die mit ihren „tapsigen“ Füßen ohne Angst und Taktik eine viel befahrene Straße überquert – diese kannten die Schüler bereits vom ersten gemeinsamen Unterrichtstag. „Die Raupe hat etwas geschafft, von dem wir anfangs dachten, es sei nicht möglich“, so Keller. Er wollte mit dieser Geschichte den Schulabgängern Mut machen - auch wenn es manchmal „schwierig war, die andere Seite zu sehen“. – „Wir sind am Ende des gemeinsamen Weges“, so Klassenlehrer Michael Mack. Er hoffte, dass die Jugendlichen richtige Entscheidungen treffen und neuen Bekanntschaften gegenüber offen sind. Zwischendurch zeigten Andreas Mattes und Philipp Berchtold ihr Talent. Mit ihren Solos auf der Trompete und dem Schlagzeug umrahmten sie die Feier musikalisch.

Nach dem Gottesdienst und den Ansprachen erhielten die Schüler aus den Händen ihrer Klassenlehrer die lang ersehnten Abschlusszeugnisse.

Die Absolventen

Die Entlassschüler der Klasse neun der Rupert-Mayer Schule Spaichingen: Florian Auer, Valeria Baude, Philipp Berchtold, Maximilian Berens, Tizian Braun, Samara Cuze, Jette Dier, Lucas Fuchs, Marius Gienger, Sophia Haller, Marcel Hermle, Nick Hussal, Kim-Nina Jakubowski, Gina-Maria Knapp, Lars Kühne, Nina Marquart, Matteo Mastrocesare, Stella Mastrocesare, Andreas Mattes, Moritz Maurer, Paul Merz, Selina Moser, David Patalong, Noemy Pomarico, Paul Riesle, Madeleine Schrägle, Marcel Staiger, Jil Wennesheimer, Silas Wohlfeld

Folgende Schüler erhielten eine Belobigung: Marius Gienger, Nick Hussal, Paul Riesle und Marcel Staiger.

Der Bürgermeister verteilte fünf Preise der Stadt, diese gingen an: Musik: Marius Gienger, Deutsch: Sophia Haller, Mathe: Marcel Hermle, Sport: Paul Merz, Englisch und Kunst: Selina Moser