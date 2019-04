Rupert-Mayer-Schüler lassen die Sonne herein

„Die Sonne scheint, es ist soweit, dass die Natur erwacht.“ Dieser Gedichtanfang von Annette Andersen hat sich wie ein roter Faden durch den Musischen Abend der Sekundarstufe an der Rupert-Mayer-Schule gezogen. Zur Begrüßung stimmte die Bläserklasse 16 mit Vivaldis „Der Frühling“ in den Abend ein; die Mädchen der achten Klassen hielten bei ihrem Tanz auf den Steppbrettern, als Piratinnen verkleidet, auch Ausschau nach dem Frühling.

Danach ließ die Bläserklasse 15 mit ihrem Stück „Sunny Samba“ die Sonne herein, bevor die Klasse 6a das Gedicht von Andersen mit vielen bunten Bienen und Hummeln zum Leben erweckte.

Die zahlreichen Gäste durften sich aber auch an den Liedern „Hey du“ der Klassen 5a und 5b und „Better now“, gesungen von Sonita Teav, erfreuen. Mit Keyboards, Orff-Instrumenten und Trompete präsentierten die Schüler der Klassen 6a und 6b das Stück „Oh when the Saints“, während bei der Klasse 6c ein freches Schwein die Hütte des Maulwurfs besetzte, was die Schüler szenisch gekonnt umsetzten.

Nachdenklicher wurde es, als die Klasse 5b die verschiedenen Teile des Körpers diskutieren ließ, welches am Wichtigsten wäre – um dann festzustellen, dass sie alle gleich wichtig sind.

Aufgelockert wurde der Abend durch die Tänze der Mädchen aus der Klasse 7a und der Tanz-BA, sowie durch das Schulorchester mit dem Stück „Mah-ná mah-ná“, das an die Muppets-Show erinnerte.

Nach dem Programm blieben viele Gäste beisammen und ließen den Abend mit den Klängen der Bläserklasse 15 gemütlich ausklingen.