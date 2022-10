Rübengeister, Rübeneintopf und neue Gartenbekanntschaften

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wir blicken zurück auf erfolgreiche Ernten, viele großartige Vereinsereignisse, neue Freundschaften und schöne Begegnungen. Zuletzt geschehen am Samstag, 29. Oktober, beim Herbsthock, dem letzten Angebot der Gartenfreunde für dieses Jahr. An der Skihütte am Zundelberg endete ein weiteres Gartenjahr.

Der Steckrübeneintopf aus Omas Rezeptbüchle, mit oder ohne Mettendeneinlage, lieferte durchaus Gründe, die eigene Küche kalt zu lassen und zum Mittagessen zur Skihütte zu wandern. Viele Familien nutzten außerdem das schöne und warme Wetter, um mit ihren Kindern bei den Gartenfreunden Steckrübengeister zu schnitzen. Bei Kaffee und einer vielseitigen Herbstkuchenauswahl, vom klassischen Apfelkuchen über Birnen- und Quittenkuchen bis hin zu Zwetschgenkuchen und Eierlikörtorte, genossen die Besucher die sagenhafte Aussicht auf Spaichingen und den Dreifaltigkeitsberg. Auch zufällig vorbeikommende Wanderer waren herzlich willkommen. Die Anwesenden nutzten die Gelegenheit, neue oder langjährige Vereinsmitglieder näher kennenzulernen, Gartenbekanntschaften zu knüpfen und bunte Gespräche in gemütlicher Atmosphäre zu führen. So auch mit unseren benachbarten Gartenfreunden aus Aldingen, dessen Vorsitzender Helmut Geiger mit einer kleinen Delegation vorbeischaute.

Zum Saisonende danken wir allen helfenden Händen, ohne diese die Vereinsveranstaltungen nicht möglich gewesen wären. DANKE an alle Helfer*innen.