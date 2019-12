Robert Hottmann feierte Jubiläum bei Winkhaus

Für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit hat die August Winkhaus GmbH & Co. KG den Spaichinger Robert Hottmann geehrt. Den Umgang mit elektronischen Schließsystemen habe Robert Hottmann (48) aus Spaichingen von der Pike auf gelernt, heißt es in der Pressemitteilung von Winkhaus.

Denn als er am 1. Dezember 1994 ins Unternehmen eintrat, sei die Technologie noch in den Kinderschuhen gesteckt. Seit den 90er-Jahren stellt Winkhaus neben mechanischen Schließanlagen auch elektronische Zutrittsorganisation und Zeiterfassung her. In Spaichingen unterhält das westfälische Unternehmen einen Standort für die Entwicklung der elektronischen Systeme. Der silberne Jubilar fing dort als Kommunikationselektroniker in der Produktion an. Er setzte elektronische Bauteile zusammen und konfigurierte die Technik.

Seit 2002 sei sein Know-how in der Service-Hotline gefragt. Hier leiste er technischen Support für Kunden, Händler und Kollegen. Zudem gäbe er sein umfangreiches Know-how auch bei Vor-Ort-Terminen mit den Vertragskunden im süddeutschen Raum weiter. In seiner Freizeit treffe man den handwerklich begabten Jubilar auch auf dem Fußballplatz oder am Poolbillardtisch.