RMS verabschiedet Michaela Posner

Die Rupert-Mayer-Schule (RMS) Spaichingen hat Michaela Posner in den Ruhestand verabschiedet. Im Schuljahr 1983 begann Michaela Posner ihre Lehrertätigkeit an der Rupert-Mayer-Schule.

„Mit Leib und Seele“, so die Pressemitteilung der RMS, hatte sie sich zunächst dem Unterrichtsfach HTW verschrieben. Ihr Fokus lag darauf, die Jugendlichen auf das Führen eines eigenen Haushalts fit zu machen. Nach ihrer Elternzeit wechselte Michaela Posner in die Grundschule und unterrichtete zunächst die Dritt- und Viertklässler. „Aus Überzeugung“, so die Mitteilung der Schule, übernahm sie dann eine jahrgangsgemischte Eingangsklasse und begleitete mit Herzblut viele ABC-Schützen auf deren Start ins Schulleben.

Jedoch haben die Begleitumstände der Corona-Pandemie das bewusste und geplante Abschiednehmen von Schülerinnen und Schülern, vom Kollegium und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vereitelt. So durfte Michaela Posner die persönlichen Abschiedsworte der ebenfalls scheidenden Rektorin i.K. Jutta Höss und des Vorsitzenden der Mitarbeitervertretung Bernhard Stirner sowie die Dankurkunde des Bischöflichen Stiftungsschulamtes bei einem Besuch zuhause in Empfang nehmen.