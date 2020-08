RMS verabschiedet ihren ersten Realschuljahrgang

Bei einer Abschlussfeier der besonderen Art hat die Rupert-Mayer-Schule (RMS) jüngst ihre beiden zehnten Klassen im Rahmen eines Gottesdienstes mit anschließender Zeugnisübergabe verabschiedet.

Es handelte sich um eine besondere Feier in zweierlei Hinsicht, so die RMS in ihrer Mitteilung, denn zum einen fand die Feier aufgrund der Corona-Vorschriften in der Stadtpfarrkirche statt, und zum anderen wurde der erste Realschuljahrgang der RMS verabschiedet.

Die Feier begann zunächst mit einem Gottesdienst, der gemeinsam mit Pfarrer Johannes Thiemann von der evangelischen und Pastoralreferent Thomas Blessing von der katholischen Kirche gefeiert wurde. Nach dem Gottesdienst begrüßte Patricia Staron alle Anwesenden und richtete stellvertretend für die Klassenlehrer der Klassen einige Worte an die Schülerinnen und Schüler. Die anschließende Zeugnisübergabe wurde mit Einschulungsbildern der Absolventen umrahmt. Jutta Höss übernahm in ihrer Funktion als Schulleiterin die Übergabe der Preise und Belobigungen.

Die Preise der Stadt, verbunden mit Grußworten für die Schüler, überbrachte Bürgermeister Markus Hugger und überreichte einigen Schülern für herausragende Leistungen in einzelnen Fächern Sonderpreise.

Folgende Preisträger und Preisträgerinnen wurden für besondere Leistungen in einzelnen Fächern ausgezeichnet:

Werkrealschule: Mathematik: Marcel Hermle, Englisch: Josefine Wiebach, Deutsch: Sophia Haller, Sport: Noemy Pomarico, Kunst: Nina Marquart

Realschule: Mathematik und Sport: Marvin Hörmle, Englisch: Alexander Vassilchenko, Deutsch: Benedikt Bosch, Musik: Sonita Teav, Kunst: Kirsten Schmelz.

Bettina Hussal bedankte sich im Namen der Eltern der beiden Klassen bei den Lehrerinnen und Lehrern für die gute Zusammenarbeit. Im Anschluss luden die Elternvertreter die Absolventen und ihre Lehrer noch zu einem kleinen Imbiss vor der Kirche ein.

Folgende Schülerinnen und Schüler der Rupert-Mayer-Schule wurden entlassen:

10a Werkrealschule: Valeria Baude, Maximilian Berens, Adriano Geyer, Steffen Guba (Hauptschulabschluss), Sophia Haller (Lob), Nick Hussal (L), Marcel Hermle, Alexander Kappes, Nina Marquart, David Patalong, Noemy Pomarico, Madeleine Schrägle, Sophia Lucia Seeh, Josefine Wiebach

10b Realschule:

Benedikt Bosch (Preis), Joshua Finkbeiner (L), Marvin Hörmle (P), Tobias Kipping (P), Jérôme Kommer, Sina Kornacz (L), David Lehr, Alina Mattes (L), Leon Maurer, Janette Mokstat, Balázs Rácz, David Roller (L), Max Schilling, Niklas Schilling (L), Kirsten Schmelz (L), Julien-Iven Stahl (L), Sonita Teav, Alexander Vassilchenko (P) und Larissa Wenzler (P).