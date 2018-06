Riesen-Spielgerät entzückt

Sie ist seit ein paar Tagen die Favoritin unter den Spielgeräten im Garten des Bubsheimer Kindergartens St. Jakobus, die neue Turm-Spielanlage. Am Sonntag, dem 1. Juli, soll sie im Rahmen eines Familientages offiziell eingeweiht werden.

Das Riesen-Spielgerät der Firma Kompan für knappe 30 000 Euro hat alles, was bei Kindern, Erzieherinnen und Eltern Entzücken auslöst: Es bietet nahezu endlose Möglichkeiten für fantasievolles Spielen. Mit seinem windschiefen türkisfarbenen Dach und den bunten, schrägen Fenstern weckt es ein bisschen Pippi-Langstrumpf-Träume.

Fast ehrfürchtig betreten die Kleinsten der Kindergartenkinder die Treppe des Spielhauses, als sie zum Fototermin gebeten werden, während ein paar von den großen Buben schon ganz keck zum obersten Fenster herausschauen. Von dort oben kommt man nämlich nur an der Stange wieder nach unten. Und da muss man mutig und geschickt sein.

Der Katholische Kindergarten St. Jakobus in Bubsheim ist noch einer der Kindergärten, die bisher weder Ganztages- noch Kleinkindbetreuung anbieten. Die 45 Kinder von zweidreiviertel bis sechs Jahren werden in zwei Gruppen von 7.15 bis 12.15 Uhr und von 13.15 bis 16.15 Uhr betreut. Die Leiterin Eva Mengis arbeitet mit sechs Erzieherinnen Hand in Hand – mit Bettina Braun, Rosemarie Heinemann, Michaela Imhof, Sabine Mutscheller, Martina Staiger und Christa Steuer. Rosemarie Heinrich wird übrigens im Oktober ihr 40. Dienstjubiläum feiern. Auch Eva Mengis tut schon seit 30 Jahren Dienst im St. Jakobus-Kindergarten. Auf die Frage, warum ihr Kindergarten in Sachen flexible Ganztagsbetreuung und Kinderkrippe noch hinterherhinke, hat die Chefin eine klare Antwort: „Bei uns in Bubsheim ist bis jetzt zu wenig Bedarf. Das hat eine Umfrage bei den Eltern ergeben. Dadurch, dass die meisten Väter und Mütter in Bubsheim ihren Arbeitsplatz haben und die Großeltern in vielen Fällen auch hier im Dorf wohnen, ist das moderne Modell noch wenig gefragt. Ein paar Eltern bringen ihre Kinder in die Kindergärten nach Böttingen oder Königsheim, weil sie dort arbeiten. Wir haben auch ein paar auswärtige Kinder hier. Zudem verfügen wir zurzeit über zu wenig Räumlichkeiten und müssten zuerst anbauen.“

Der Kindergarten in der Hauptstraße 12 mitten im Ortskern wurde 1971 nach 18-monatiger Bauzeit zusammen mit Gemeindesaal und Jugendraum eingeweiht. 1997 gab’s eine Sanierung und Erweiterung, im Jahr darauf wurde die Außenanlage neu angelegt.

Ein großes Problem ist im relativ kleinen Bubsheimer Kindergarten die Verständigung mit den Kindern. Sie sprechen etwa sechs verschiedene Sprachen. Wie zum Beweis kuschelt sich ein kleiner polnischer Junge, der noch nicht lange hier ist, an Christa Steuer und weint bitterlich. Er kann ihr nicht erklären, was ihm fehlt. Keiner spricht die Sprache des anderen. Aber mit viel Liebe, Zuwendung und Einfühlungsvermögen, meistern die sieben Erzieherinnen auch diese Sprachbarrieren.

Familientag am 1. Juli

Um 10 Uhr beginnt das Fest mit einem Gottesdienst in der Kirche, zu dem auch die Gemeinderäte und Kirchengemeinderäte eingeladen sind. Im Anschluss daran wird im Kindergarten weitergefeiert. Da soll dann der neue Spielturm offiziell eingeweiht werden. Ab 12 Uhr steht René Bogenschütz aus Gammertingen mit seinem Grillwagen bereit. Er bietet Pommes, Grill- oder Currywurst, Hamburger und Gemüsespieße zum Mittagessen an. Eine Aufführung mit dem Titel „Die Zahlen eins bis zehn – kommt, das müsst ihr sehn“ wartet um 13.30 Uhr auf die Festgäste und natürlich ein leckeres Kaffee- und Kuchen-Angebot.