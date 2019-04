Einen beunruhigenden Rückgang der Amphibien auf Wanderschaft haben die Helfer in diesem Jahr festgestellt. Statt insgesamt rund 2500 Tieren haben sie schätzungsweise nur 1500 bis 1600 gerettet und über die todbringende Straße getragen. Am Sonntag wurden für diese Saison die Zäune abgebaut.

Die bleiben auch eingelagert bis zum nächsten Jahr, denn während die Eltern alle auf einmal innerhalb der fünf, sechs Wochen zwischen März und April in Richtung des Dürbheimer Mooses streben, kommt die Brut zu Tausenden, aber jeweils einzeln zurück, um das Jahr über woanders zu leben, sich über den Winter einzugraben und im nächsten Frühjahr an den Geburtsort zurückzukehren, um selber Junge zu haben.

Viele überleben das nicht – Eltern wie Jungtiere. Zum Teil ist das von der Natur so gewollt – schließlich ernähren sich vom Storch bis zum Fuchs viele Tiere von den hüpfenden, urzeitlich anmutenden Tieren.

Insektensterben setzt Kettenreaktion in Gang

Der größere Feind ist aber der Mensch mit seinen Fahrzeugen und seiner Art der Landwirtschaft. Denn der massive Rückgang der Insekten – mancherorts bis zu 70 Prozent, setzt auch eine Kettenreaktion in der Nahrungskette in Gang: Insekten- und samenfressende Tiere wie Singvögel leiden doppelt unter Spritzmitteln und Monokulturen – weil sie keine Nahrung mehr finden, aber eben Amphibien auch.

Außerdem müssen die angrenzenden Landwirte gut aufpassen: Wenn sie mit Geräten nachts auf Wiesen oder Äckern herumfahren, haben die wandernden Tiere keine Chance.

Damit die Kröten und vereinzelt auch Lurche wenigstens einigermaßen sicher in ihre Laichgewässer kommen, setzen sich die Spaichingerin Gabi Steimer-Schmid oder Heidi Dreher und ihr Mann Mario Stoll samt einiger junger Helfer ein. Lilo Mussavi hat einst das Material – Zäune aus Kunsttoffdraht und die Halterungen dazu sowie Eimer – gespendet und lagert sie auch jedes Jahr wieder in Balgheim ein. Die anderen Helfer bauen die Zäune Jahr für Jahr auf und auch wieder ab. Gabi Steimer-Schmid schon fast ein viertel Jahrhundert lang.

Heidi Dreher und Mario Stoll – beide in ganz anderen Berufen beheimatet, nämlich Personalwesen und Elektroingenieurskunst – haben sich 2013 gemeldet für den ehrenamtlichen Einsatz, um „etwas zu tun“, wie er sagt. Die Aktivitäten sind mit dem Naturschutzamt in Tuttlingen koordiniert. Inzwischen gibt es auch eine Ehrenamtsentschädigung, ein netter Anreiz für die jungen Helfer, die dies aber – so versichern die erwachsenen – aus Idealismus tun.

Morgens, wenn in diesem Jahr seit dem 11 März die Amphibien noch bei Dunkelheit wandern, sammelt die Frühaufsteherin Gabi Steimer-Schmid am Zaun und in den eingegrabenen Eimern auf und trägt sie über die Straße. Abends, ebenfalls bei Dunkelheit, so gegen 22.30, 23 Uhr sind dann die Eheleute Dreher/Stoll im Einsatz. Oft geht es bis gegen Mitternacht – der Wecker klingelt dann trotzdem pünktlich frühmorgens. Das bedeutet auch: fünf- bis sechs Wochen gibt es keinen Urlaub.

Vorfreude auf Röhren

Deshalb freuen sich die Amphibienretter, wenn endlich auch an dieser Straße im Einzugsbereich des Dürbheimer Mooses Röhren gebaut werden, damit die Tiere gefahrlos durch diese wandern können.

Gerade als die Helfer die letzte Zäune einrollen, rast mit einem riesigen Tempo ein Motorrad vorbei. Während der Wanderzeit ist auf dem schnurgeraden Stück Tempo 80 – aber nur nachts. Das ist immer noch viel zu viel, sagen die Helfer, eigentlich müsste es Tempo 30 sein. Denn selbst wenn ein achtsamer Autofahrer bei 80 KMH so über eine Kröte fährt, dass sie die Reifen nicht erwischen, sterben die Tiere dennoch vom Druck.

