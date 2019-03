Respekt vor Demokraten

Es war trotz allen am Donnerstag hie und da spürbaren Zähneknirschens ein Beispiel für einen demokratischen Prozess, was über die vergangenen Wochen und eben auch am Donnerstag zu erleben war. Nämlich, dass ein Problem auf eine vermeintlich alternativlose Lösung zusteuerte und dadurch in eine Tunnelblick-Perspektive geriet. – Und wieder herausfand.

Noch bleibt die Frage offen, wer genau seinen Weggang (oder sein Wegbleiben?) weswegen angedroht hat. Bei allen Dementis bleibt das Gefühl, dass nicht alle Gründe im Bezug auf Personalnöte auf den Tisch gelegt worden waren – sie waren zu unkonkret, die Gegenargumente zu schlagkräftig.

Es ist keine Schande, seine Meinung zu ändern oder zuzustimmen, dass die zugrundeliegenden Annahmen durch „eine zweite Meinung“ überprüft werden. – Zu weitreichen sind die Konsequenzen für einen erheblichen Teil der Kreisbevölkerung. Im Gegenteil: Dem gesamten Kreistag gebührt Respekt.

Wer Hauen und Stechen aus Kommunalparlamenten, die Neigung zur Polarisierung und taktischem „Über den Tisch ziehen“ auch aus der Verwaltung kennt, kann hier nur den Hut ziehen über den echten und nicht taktisch begründeten Willen, gemeinsam weiter zu machen.

Es stimmt, auch im Nachhin-ein den Wahrheitsgehalt von Behauptungen zu überprüfen ist wichtig, um nächstes Mal vielleicht von Anfang an Alternativen zu suchen. Aber das Verhalten der Räte am Donnerstag lässt einen im Hinblick auf den weiteren Umgang mit dem Thema Klinikstandort Spaichingen, was die Auswahl des Gutachterbüros angeht, das sich eben keinen Namen als Technokraten oder Klinikschließer gemacht haben, ruhiger schlafen.

Mit im Rennen muss auf jeden Fall das Büro sein, das Spaichingen und Tuttlingen schon einmal durch die raue See der Standortfrage gelotst hat und die hiesige Landschaft mit ihren vielen verschiedenen – auch menschlichen – Aspekten gut kennt.