Resonanz auf Westernreiter-Treffen ist zurückhaltend

Ein Westernreiter-Treffen ist am Wochenende auf der Falkenranch angesagt gewesen. Ein Westernplanwagen aus Geislingen bei Balingen und ein Reiterehepaar aus Gruol hatten den Weg nach Denkingen gefunden. Auch zum Sternritt am Sonntag kamen nur zwei Reiter aus Denkingen.

„Wenn halt nur zwei kommen, dann wird mit diesen gefeiert“, sagte Organisator Heiner Krist von der Falkenranch. So war es auch. Bis frühmorgens wurde gefestet und gefeiert mit Musik aus der Dose und markigen Reitersprüchen. Am Samstag gegen 18 Uhr kam das Ehepaar Frank und Renate Moll aus Gruol hoch zu Ross auf der Falkenranch an und bezog Quartier, da die beiden ja über Nacht hier blieben.

Zur gleichen Zeit kam auch Josef Fischer aus Geislingen mit dem Planwagen in Denkingen an. Auf halber Strecke trafen sie sich auf dem Sonthof, um den Pferden und sich selber eine Pause und Stärkung zu gönnen. Insgesamt waren es sechs Stunden Fahrzeit, erzählte der Mitfahrer auf dem Planwagen, Friedhelm Bossert. Die Reiter waren auch nicht schneller, so kamen sie alle gleichzeitig nach Denkingen auf Fahrstraßen, Schotter- und Waldwegen oder abgemähten Wiesen. „Den Heiner Krist kennen wir schon über 20 Jahre“, erzählten Josef Fischer sowie Renate und Frank Moll. „Wenn es irgendwie geht, sind wir bei dem Fest in Denkingen immer dabei. Schade, dass heute keine anderen gekommen sind.“ An diesem Wochenende seien überall Reiterfeste, und dann verteile sich das etwas, meinte der Falkenrancher Heiner Krist. Aufgrund der langen oder kurzen Nacht wurde das Frühstück auf halb elf verlegt, damit sich Reiter und Planwagenfahrer für den Heimweg stärken konnten.

Das Warten auf Reiter für den angekündigten Sternritt hat sich insofern gelohnt. Immerhin zwei Denkinger Reiter gingen auf den von Krist markierten Sternritt. Sven Hetzel stieg auf sein sieben Jahre altes Pferd und seine Reitschülerin, die 15-jährige Enya Koler, durfte mit der 21 Jahre alten Luna von Heiner Krist den Sternritt mitmachen. Danach war Heiner Krist froh und zufrieden – auch ohne die, die sich angemeldet hatten und nicht gekommen waren.